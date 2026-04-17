Sin fantasmas: Kenti Robles y el renacer de la selección mexicana rumbo al Mundial 2027 y Los Angeles 2028

Kenti Robles comparte su visión sobre el crecimiento del Tri femenil, destacando la confianza del equipo para competir sin fantasmas, rumbo al Mundial y JJ.OO.

Kenti Robles, una de las jugadoras más experimentadas de la selección mexicana femenil, habló en exclusiva para Juegan Ellas de Claro por W Deportes sobre el proceso actual del Tri bajo la dirección técnica de Pedro López, la mezcla de juventud y experiencia en el equipo y su ambición por regresar a un Mundial y, por primera vez, llegar a los Juegos Olímpicos.

El Tri en un proceso de consolidación

La selección mexicana marcha con paso perfecto en el clasificatorio al Campeonato Concacaf W que otorga boletos al Mundial y Juegos Olímpicos, con tres victorias por goleadas. A pesar de que la afición ha mostrado su apoyo, la jugadora del Pachuca destacó la importancia de tomar cada partido con la seriedad que se merece, sin confiarse. “Creo que todos los partidos que a priori éramos el equipo favorito, los hemos tomado con esa seriedad y esa importancia que merecía”, comentó. Además, resaltó cómo el equipo ha crecido con cada fecha FIFA y cómo, cada vez más, los resultados van de la mano con una evolución clara. “Hay un ambiente que la afición lo nota, salimos muy contentos, no sé si hay algo que se huele… es cuando viene algo muy bonito que se va a conseguir”, afirmó.

La mezcla perfecta de juventud y experiencia

Para Robles, el equilibrio entre la juventud y la experiencia que ha logrado el estratega español en el Tri ha sido fundamental en el proceso. “Creo que lo que hemos logrado es un equilibrio perfecto”, aseguró, haciendo referencia a las jugadoras jóvenes que llegan con ganas de “comerse el mundo” y a las veteranas que aportan su experiencia y madurez en momentos clave. Según Kenti, este balance ha sido esencial para la cohesión y fortaleza del equipo. “Pedro López ha buscado eso, y la verdad es que se ha logrado”, agregó.

La lateral derecha también destacó la unión del grupo y cómo cada jugadora, independientemente de su edad o experiencia, se compromete con el equipo: “Lo que siempre hemos tenido claro es que venimos a sumar, a crecer. Quien no tuviera esa visión no podía estar aquí”, explicó.

Un equipo sin fantasmas

Al referirse a los procesos pasados, Robles aclaró que no ve “fantasmas” del pasado, aquellos momentos en los que la selección mexicana no logró clasificar a Mundiales. “Nadie tiene ya fantasmas, evidentemente te duele no estar ahí, pero ya no puedo echar la lista atrás. Lo importante es centrarme en lo que estoy ahora”, expresó. Este proceso de cambio y crecimiento no solo tiene que ver con los jugadores, sino con una mentalidad renovada en el equipo. “Con todo lo que hemos trabajado, veremos hasta dónde llegamos. Sabemos que el camino está hecho y tenemos una base sólida”, añadió Robles.

La ambición por los Juegos Olímpicos

Una de las grandes metas de este grupo, y que Kenti comparte con entusiasmo, es clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. “Es algo muy bonito, lo que todos los deportistas sueñan, y estamos muy cerca de lograrlo”, señaló. Además, la medallista en los Juegos Centroamericanos y del Caribe subrayó que este equipo, a diferencia de las ediciones pasadas, está determinado a no solo clasificar, sino a competir al más alto nivel. “No solo vamos a clasificar, vamos a dar nuestra mejor versión”, afirmó con seguridad.

El cambio de mentalidad con Pedro López

Para Robles, el trabajo con Pedro López ha sido una parte fundamental de este renacer. “Pedro nos ha hecho crecer, nos ha transmitido una motivación increíble”, destacó. El técnico español ha logrado crear un ambiente de trabajo donde el grupo se siente unido y motivado para alcanzar grandes objetivos. “Cada día me siento más joven, más motivada para jugar”, dijo Robles, quien con 35 años se siente revitalizada en este proceso.

Un México que ya no se ve como “el rival fácil”

Kenti también compartió su percepción sobre cómo México ha evolucionado en el fútbol femenil: “Hoy, México ya no es visto como el equipo fácil. Las jugadoras están mejor preparadas y saben que tenemos que demostrarlo partido a partido”, expresó. Gracias al trabajo en conjunto de jugadores, cuerpo técnico y la mejora en la Liga MX Femenil, México ha dejado de ser una incógnita para convertirse en un contendiente real en el fútbol mundial.

Un paso más: el partido contra Puerto Rico

El próximo 18 de abril, México enfrentará a Puerto Rico, con la oportunidad de asegurar su pase a la fase final del clasificatorio para el Mundial 2027. Robles se mostró optimista: “Con muchísimas ganas de afrontar el partido, de salir al campo y mostrar todo lo que hemos trabajado”, comentó. Además, la selección sabe que un empate o una victoria garantizaría su avance, lo que mantiene la motivación y la unión dentro del equipo.

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