Violencia en Dresden obliga a detener el partido entre Dynamo y Hertha y desata investigaciones policiales

Autoridades abren múltiples procesos tras invasión de campo, uso de pirotecnia y enfrentamientos durante duelo de Bundesliga 2

La policía abrió más de una docena de investigaciones | Gazpachen

El partido entre Dynamo Dresden y Hertha Berlín fue suspendido temporalmente por disturbios en las gradas. El encuentro, correspondiente a la segunda división alemana, se vio interrumpido tras la invasión de aficionados al terreno de juego, lo que obligó a la intervención policial. El duelo se reanudó tras varios minutos de tensión, pero derivó en una investigación penal que se mantiene abierta.

La alteración comenzó en los minutos iniciales con el uso constante de pirotecnia en ambas zonas de aficionados. El humo generado dentro del estadio obligó a una primera pausa del partido, mientras el árbitro Sven Jablonski evaluaba las condiciones de seguridad.

LES ROBARON LA BANDERA EN PLENO PARTIDO.



Los fanáticos del Dynamo Dresden se cruzaron toda la cancha para robarle las banderas a los Ultras de la Ostkurve de Hertha Berlin y después las exhibieron en la tribuna.



La secuencia es surrealista en la 2.Bundesliga. pic.twitter.com/i04eFAOygP — José I. Araoz (@Gazpachen) April 4, 2026

El momento crítico llegó cuando grupos de aficionados del equipo local se metieron a la cancha y cruzaron el campo en dirección a la zona visitante. La afición del Hertha respondió avanzando también hacia el césped. Durante ese intercambio, se lanzaron bengalas encendidas desde ambos lados, algunas de ellas cayendo cerca de otras personas en las gradas.

Agentes de la policía ingresaron al campo para dispersar a los involucrados. Las fuerzas de seguridad empujaron a los aficionados del Dresden hacia su sector, mientras formaban líneas de contención para separar a los grupos. También se reportó la quema de una bandera del Hertha dentro del área ocupada por seguidores locales.

El encuentro quedó detenido durante más de 15 minutos mientras los jugadores eran retirados a vestidores. Durante la pausa, la policía permaneció desplegada sobre el terreno de juego para garantizar condiciones de seguridad.

Tras la reanudación, el Hertha Berlin logró imponerse 1-0 con un gol de Marten Winkler al minuto 80. Con este resultado, el equipo visitante se colocó en la sexta posición de la tabla, mientras el Dynamo permanece en la parte baja de la clasificación.

Policía de Dresden lanza investigación

Posteriormente, la policía de Dresden confirmó la apertura de más de una docena de investigaciones relacionadas con los hechos. Entre los posibles delitos se incluyen alteración del orden público, agresiones, daños materiales e irregularidades vinculadas al acceso al estadio.

Desde el club local, el director Stephan Zimmermann ofreció una postura oficial tras lo ocurrido. “Nuestros partidos se caracterizan por un ambiente especial, pero lo que vimos es inaceptable y perjudica no solo al club, sino al fútbol en Alemania”, declaró. Además, expresó disculpas a los asistentes que no participaron en los disturbios, en un contexto que también podría derivar en sanciones deportivas adicionales.