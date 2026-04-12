Marie-Louise Eta, primera entrenadora en una de las cinco grandes ligas europeas

La técnica alemana toma el mando interino del Union Berlín tras la salida de Baumgart, con cinco partidos por jugar y margen reducido sobre el descenso

Eta llega con la misión de asegurar la permanencia | Reuters

Marie-Louise Eta fue nombrada entrenadora interina del primer equipo Union Berlin en la Bundesliga. El equipo confirmó el cambio en el banquillo un día después de la derrota 3-1 ante Heidenheim en la Bundesliga, resultado que derivó en la destitución de Steffen Baumgart. La alemana asumirá el cargo durante los últimos cinco partidos de la temporada 2025-2026, con el objetivo de asegurar la permanencia del club en la primera división.

Eta tomará las riendas del club tras sumar únicamente dos victorias en 14 partidos desde el parón invernal y caer ante el último lugar de la tabla. El equipo se ubica en la posición 11 de la tabla general, con una ventaja de siete puntos sobre la zona de repechaje de descenso, cuando restan cinco jornadas por disputarse en el calendario.

Con 34 años, llega al primer equipo tras dirigir al conjunto sub 19 del club desde julio de 2025. Su nombramiento se da antes de asumir formalmente como entrenadora del equipo femenil del Union Berlin para la próxima temporada. La directiva decidió modificar el plan deportivo inmediato ante la urgencia de resultados en la recta final del campeonato.

En 2023, Eta se convirtió en la primera mujer en integrar un cuerpo técnico en la Bundesliga y en las cinco grandes ligas de Europa. En enero de 2024, dirigió un partido oficial ante Darmstadt durante la suspensión de Nenad Bjelica, en un encuentro que terminó con victoria 1-0 para Union Berlin. Su trayectoria incluye también experiencia como futbolista en clubes como Werder Bremen y Turbine Potsdam.

+++ Neue Kraft für den Endspurt: Marie-Louise #Eta übernimmt +++



Die Profimannschaft der Männer wird die Schlussphase der Saison und den Kampf um den Klassenerhalt unter der Leitung von Marie-Louise Eta angehen, bisherige Trainerin der U19-Junioren und künftige Cheftrainerin der… pic.twitter.com/5w84jM4kyu — 1. FC Union Berlin (@fcunion) April 11, 2026

El director deportivo del club, Horst Heldt, explicó la decisión tras la salida del anterior entrenador. “Hemos tenido una segunda mitad de temporada muy decepcionante y nuestra situación sigue siendo precaria. Necesitamos puntos urgentemente para asegurar la permanencia”, señaló en el comunicado oficial emitido por la institución alemana.

Eta asumió el cargo con un mensaje enfocado en el contexto competitivo inmediato. “Dada la diferencia de puntos en la parte baja de la tabla, nuestro lugar en la Bundesliga aún no está asegurado. Estoy encantada de que el club me haya confiado esta responsabilidad exigente”, declaró la entrenadora tras su nombramiento.

En la misma intervención, la alemana hizo énfasis en la identidad colectiva del equipo en escenarios de presión. “Una de las fortalezas del Union siempre ha sido, y sigue siendo, la capacidad de mantenerse unido en situaciones como esta. Estoy convencida de que conseguiremos los puntos decisivos con el equipo”, afirmó de cara al cierre de la temporada.

El Union Berlin disputará cinco partidos en las próximas semanas para definir su permanencia en la Bundesliga 2025-2026. Eta liderará al equipo en este tramo final antes de asumir su nuevo rol en el equipo femenil, en un movimiento histórico,

Te puede interesar