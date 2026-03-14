Luis Díaz pasa del cielo a la tierra ante el Bayer Leverkusen

El colombiano se reportó con el del gol en el empate trabajado del cuadro ‘bávaro’, pero se fue expulsado por simulación.

Luis Díaz Vs Bayer Leverkusen / INA FASSBENDER / AFP.

Luis Díaz vive una tarde de altibajos en la Bundesliga. Después de anotar el gol del Bayern Munich en su visita al Bayer Leverkusen, el colombiano vio la segunda cartulina amarilla, posteriormente la roja y se tuvo que ir a las duchas dejando a su equipo con 9 jugadores, ya que anteriormente también había recibido la sanción Nicolas Jakckson.

No fue un partido sencillo para el Bayern Munich, ya que su rival se plantó muy bien en la cancha, además empezó pegando con el gol de Aleix García en tan solo 6 minuto de juego. Leverkusen salió a dar el batacazo desde el pitazo inicial, el cuadro de ‘las aspirinas’ quiere obtener el cupo a fase de grupos de la Champions League 2026/27.

Todo se le complicaba aún más a la visita, Nicolas Jakson cometía una fuerte entrada con taches arriba contra un rival, el juez central no se percataba de la gravedad, tuvo que verla en el VAR, allí se dio cuenta de manera inmediata que el delantero inglés se debía ir expulsado. Así se bajaba el telón de la primera mitad: Bayern jugaba mal y se quedaba con uno menos.

¡21 goles en la temporada!

Si había un jugador en el que se esperanzaba Vincent Kompany de empatarlo y por qué no darle la vuelta, era Luis Díaz. Y así fue, porque el guajiro aprovechó una asistencia de Olise, quedó mano a mano con el arquero Janis Blaswich y con un leve toque, puso el 1-1 al 68′, anotando su gol 21 en lo que va de la temporada.

Sin embargo la actuación de la estrella de la Selección Colombia se iba ver empañada al término de la contienda. Al 74′ el extremo izquierdo había visto la primera tarjeta amarilla por una falta, infortunadamente no se cuidó y al 84′ por una simulación el árbitro lo expulsó, registrando su segunda roja de la temporada después de lo que fue su salida en la victoria del Bayern sobre el PSG en París por Champions League.

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