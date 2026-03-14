Chelsea vs Newcastle, en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 30
El Chelsea se mantiene en el quinto puesto de la Premier League con 48 puntos, mientras que el Newcastle aparece en la posición 12 con 39 unidades
Alineaciones del Chelsea vs Newcastle para la jornada 30, al momento
El técnico del Chelsea FC, Liam Rosenior, afronta un escenario complejo en la antesala del duelo de liga. Tras la dura caída 5-2 frente al Paris Saint-Germain en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, el entrenador debe decidir si prioriza la remontada europea o mantiene a su once de gala ante el Newcastle United FC. Su esquema 4-2-3-1 parece innegociable, pero el encuentro también puede convertirse en un laboratorio táctico para probar ajustes de cara al partido de vuelta. Al mismo tiempo, los Blues no pueden descuidar su posición en la Premier League, donde buscan escalar hasta los puestos que otorgan boleto a la próxima Champions.
En la otra banca, Eddie Howe vive una realidad distinta con el Newcastle United FC. Las Urracas llegan tras empatar 1-1 frente al FC Barcelona en la misma fase de la UEFA Champions League, por lo que también existe la duda sobre si reservar piezas clave pensando en la vuelta. Howe suele apostar por un 4-3-3 que privilegia la intensidad y la presión alta; un planteamiento que en la liga inglesa no siempre ha dado resultados consistentes, pero que en el escenario internacional ha mostrado su mejor versión, especialmente al incomodar a rivales poco acostumbrados al ritmo vertiginoso característico del fútbol inglés
Chelsea: Robert Sanchez, Marc Cucurella, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana, Malo Gusto, Moises Caicedo, Reece James, Alejandro Garnacho, Enzo Fernandez, Cole Palmer y Joao Pedro
Newcastle: Aaron Ramsdale, Lewis Hall, Sven Botman, Malick Thiaw, Tino Livramento, Jacob Ramsey, Joe Willock, Harvey Barnes, Nick Woltemade, Jacob Murphy y Anthony Gordon
¿A qué hora inicia el Chelsea vs Newcastle hoy sábado 14 de marzo de 2026?
El Chelsea FC llega a la jornada 30 de la Premier League con la intención de reafirmar su buen momento tras imponerse 4-1 al Aston Villa FC en su compromiso más reciente. El conjunto londinense ha tenido un rendimiento irregular en sus últimas presentaciones, con un saldo de una victoria, dos empates y una derrota, pero ha mostrado contundencia ofensiva al marcar 11 goles en ese lapso, aunque también ha concedido siete. Con 48 puntos producto de 13 triunfos, nueve empates y siete derrotas, los Blues se ubican en la quinta posición de la tabla y buscan mantener su lugar en la zona alta del campeonato.
Por su parte, Newcastle United FC llega motivado tras derrotar 2-1 al Manchester United FC en su más reciente presentación. Sin embargo, el balance de sus últimos cuatro encuentros refleja cierta inestabilidad, con una victoria y tres derrotas, además de nueve goles anotados y diez recibidos. El equipo suma 39 unidades y ocupa el duodécimo puesto en la clasificación. El historial reciente entre ambos también refleja paridad: en los últimos cinco enfrentamientos cada equipo ganó en dos ocasiones y empataron una vez, incluido el 2-2 registrado el 20 de diciembre en este mismo torneo.
México (CDMX): 11:30 horas
Centroamérica: 11:30 horas
Estados Unidos: 13:30 horas (ET) / 10:30 horas (PT)
Colombia: 12:30 horas
Argentina: 14:30 horas
¿Dónde ver el Chelsea vs Newcastle en vivo? Canales de TV y streaming online
Con más de 40 mil aficionados previstos en las gradas de Stamford Bridge, el duelo entre Chelsea FC y Newcastle United FC promete ser uno de los encuentros más atractivos de la jornada 30 de la Premier League. Aunque los Blues llegan con una ventaja de nueve puntos sobre las Urracas en la clasificación, el conjunto visitante ha demostrado recientemente que puede complicar a los grandes, luego de rescatar un empate ante el FC Barcelona y de haberle arrebatado puntos semanas atrás al Manchester United FC. Para no perder detalle de lo que ocurra dentro y fuera del terreno de juego, en Claro Sports podrás seguir nuestro clásico minuto a minuto con toda la información relevante directamente desde tu dispositivo móvil.
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Centroamérica: MAX
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