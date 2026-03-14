Chelsea vs Newcastle, en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 30

Alineaciones del Chelsea vs Newcastle para la jornada 30, al momento

El técnico del Chelsea FC, Liam Rosenior, afronta un escenario complejo en la antesala del duelo de liga. Tras la dura caída 5-2 frente al Paris Saint-Germain en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, el entrenador debe decidir si prioriza la remontada europea o mantiene a su once de gala ante el Newcastle United FC. Su esquema 4-2-3-1 parece innegociable, pero el encuentro también puede convertirse en un laboratorio táctico para probar ajustes de cara al partido de vuelta. Al mismo tiempo, los Blues no pueden descuidar su posición en la Premier League, donde buscan escalar hasta los puestos que otorgan boleto a la próxima Champions.

En la otra banca, Eddie Howe vive una realidad distinta con el Newcastle United FC. Las Urracas llegan tras empatar 1-1 frente al FC Barcelona en la misma fase de la UEFA Champions League, por lo que también existe la duda sobre si reservar piezas clave pensando en la vuelta. Howe suele apostar por un 4-3-3 que privilegia la intensidad y la presión alta; un planteamiento que en la liga inglesa no siempre ha dado resultados consistentes, pero que en el escenario internacional ha mostrado su mejor versión, especialmente al incomodar a rivales poco acostumbrados al ritmo vertiginoso característico del fútbol inglés

Chelsea: Robert Sanchez, Marc Cucurella, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana, Malo Gusto, Moises Caicedo, Reece James, Alejandro Garnacho, Enzo Fernandez, Cole Palmer y Joao Pedro

Newcastle: Aaron Ramsdale, Lewis Hall, Sven Botman, Malick Thiaw, Tino Livramento, Jacob Ramsey, Joe Willock, Harvey Barnes, Nick Woltemade, Jacob Murphy y Anthony Gordon