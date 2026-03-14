Allegri descarta a Santiago Gimenez frente a la Lazio

El entrenador italiano reveló que el regreso del atacante mexicano no se dará durante este fin de semana

Santiago Gimenez aún no regresará a las canchas. | Imago7.

A pesar de que Santiago Gimenez ya se reintegró a los entrenamientos grupales del AC Milan, Massimiliano Allegri no lo contempla para el partido de la jornada 29 de la Serie A ante la Lazio. El técnico rossonero confirmó en conferencia de prensa que el delantero mexicano no entrará en la convocatoria para el duelo en el Estadio Olímpico.

La noticia llamó la atención porque el club había informado días antes, a través de sus redes sociales, que el atacante ya trabajaba nuevamente con el resto del plantel tras superar la cirugía de tobillo que lo mantuvo fuera de actividad desde octubre. Incluso, el regreso de Gimenez fue recibido con entusiasmo por sus compañeros durante la práctica.

Santiago Gimenez: ausencia confirmada por su entrenador

En su comparecencia previa al encuentro frente al equipo dirigido por Maurizio Sarri, Allegri fue claro al hablar sobre la situación del mexicano. “Giménez no será convocado, pero se encuentra en buen estado, especialmente a nivel psicológico”, señaló el entrenador del Milan.

Con esa declaración, el estratega dejó claro que el atacante todavía no está listo para reaparecer en competencia oficial, aunque su evolución ha sido positiva en otros aspectos. La decisión apunta a que el cuerpo técnico buscará administrar con calma su proceso de recuperación antes de considerar su regreso a una convocatoria.

El hecho de que Santiago Gimenez ya entrene con el grupo representa un paso importante en su recuperación, pero no cambia de inmediato los planes del entrenador. El delantero mexicano sigue en la etapa final de su puesta a punto, por lo que el Milan prefiere no apresurar su vuelta en un momento importante de la temporada.

De esta forma, la ausencia del exjugador del Feyenoord se convierte en uno de los temas principales en la previa del choque ante la Lazio, ya que su regreso generó expectativa entre los aficionados del club italiano y también entre el público mexicano que sigue de cerca su evolución en Europa.

Allegri respalda a sus atacantes disponibles

Más allá de la baja de Gimenez, Allegri también habló sobre el estado del resto de sus hombres de ataque. El entrenador explicó que Christian Pulisic mostró mejoría física y valoró también el crecimiento de otros elementos ofensivos del plantel.

“Físicamente (Pulisic) está mucho mejor. Lo hizo bien en el derbi, está creciendo físicamente como (Rafael) Leao. Estoy contento con mis delanteros, todos están bien, incluso Füllkrug y Nkunku”, afirmó Allegri, al explicar el panorama ofensivo con el que cuenta para visitar a la Lazio.

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