Schalke 04 vs Bayern Munich, en vivo la Bundesliga 2026: resultado y goles de la jornada 2

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Schalke 04 y Bayern Munich por la segunda fecha de la Bundesliga.

Schalke 04 vs Bayern Munich, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora inicia el Schalke 04 vs Bayern Munich hoy 5 de septiembre de 2026?

El juego válido por la segunda jornada de la Bundesliga 2026-2027 que se llevará a cabo en el Veltins Arena, dará inicio a partir de las 11:30 de la mañana, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las 10:30 de la mañana.

Alineaciones del Schalke 04 vs Bayern Munich para la jornada 2, al momento

Schalke 04: Loris Karius; Hassan Kuruçay, Timo Becker, Robin Gosens, Satoshi Tanaka; Dejan Ljubicic, Soufiane El-Faouzi, Adil Aouchiche; Moussa Sylla, Nikola Katic y Dina Ebimbe. DT: Miron Muslic.

Loris Karius; Hassan Kuruçay, Timo Becker, Robin Gosens, Satoshi Tanaka; Dejan Ljubicic, Soufiane El-Faouzi, Adil Aouchiche; Moussa Sylla, Nikola Katic y Dina Ebimbe. Bayern Munich: Manuel Neuer; Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies, Nathaniel Brown; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Luis Díaz, Konrad Laimer, Lennart Karl e Ismael Saibari. DT: Vincent Kompany.

¿Dónde ver el Schalke 04 vs Bayern Munich en vivo? Canales de TV y streaming online

El duelo entre Miron Muslic y Vincent Kompany en los banquillos técnicos del Schalke 04 y Bayern Munich se podrá sintonizar en la pantalla de ESPN. Así mismo, las pantallas de Telemundo, Prime Video USA, Fubo TV y Sling, también contarán con la transimisión del partido.

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