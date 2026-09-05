Schalke 04 vs Bayern Munich, en vivo la Bundesliga 2026: resultado y goles de la jornada 2
En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Schalke 04 y Bayern Munich por la segunda fecha de la Bundesliga.
¿A qué hora inicia el Schalke 04 vs Bayern Munich hoy 5 de septiembre de 2026?
El juego válido por la segunda jornada de la Bundesliga 2026-2027 que se llevará a cabo en el Veltins Arena, dará inicio a partir de las 11:30 de la mañana, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las 10:30 de la mañana.
Alineaciones del Schalke 04 vs Bayern Munich para la jornada 2, al momento
- Schalke 04: Loris Karius; Hassan Kuruçay, Timo Becker, Robin Gosens, Satoshi Tanaka; Dejan Ljubicic, Soufiane El-Faouzi, Adil Aouchiche; Moussa Sylla, Nikola Katic y Dina Ebimbe. DT: Miron Muslic.
- Bayern Munich: Manuel Neuer; Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies, Nathaniel Brown; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Luis Díaz, Konrad Laimer, Lennart Karl e Ismael Saibari. DT: Vincent Kompany.
¿Dónde ver el Schalke 04 vs Bayern Munich en vivo? Canales de TV y streaming online
El duelo entre Miron Muslic y Vincent Kompany en los banquillos técnicos del Schalke 04 y Bayern Munich se podrá sintonizar en la pantalla de ESPN. Así mismo, las pantallas de Telemundo, Prime Video USA, Fubo TV y Sling, también contarán con la transimisión del partido.