Inter vs Napoli en vivo la Serie A 2026: resultado y goles de la jornada 3

Dos contendientes naturales para llevarse el título de la Liga Italiana se ven las caras en la jornada 3 del Calcio

Sigue el minuto a minuto en vivo entre Inter y Napoli. | Claro Sports.

Alineaciones del Inter vs Napoli para la jornada 3, al momento Estas son las alineaciones del Inter vs Napoli, al momento Inter de Milán: Martínez (P); Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Simone Barella, Zielinski, Sucic, Federico Dimarco; Espósito, 10 Lautaro Martínez (c). Napoli: Meret (P); Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Spinazzola; Samu Anguissa, Lobotka, Vergara; Mateo Politano, Hojlund y Alisson Santos. ¿Dónde ver el Inter vs Napoli en vivo? Canales de TV y streaming online El partido entre el Inter de Milán vs Napoli podrá ser seguido, además de en este minuto a minuto, por los canales de ESPN y a través de Disney+ (plataforma de streaming a través de una suscripción). ¿A qué hora inicia el Inter vs Napoli hoy sábado 5 de septiembre de 2026? El partido entre el Inter de Milán y el Napoli comenzará en punto de las 10:00 horas de este sábado 5 de septiembre del 2026. El juego es correspondiente a la jornada 3 de la temporada 26-27 de la Liga Italiana.

¡Bienvenidos a un partidazo de la Serie A!

¡Bienvenidos al minuto a minuto del Inter vs Napoli! El Estadio Giuseppe Meazza recibe uno de los primeros duelos de peso de la temporada en la Serie A, con el vigente campeón dispuesto a mantener su paso perfecto frente a un conjunto napolitano que necesita responder después de su primer tropiezo del campeonato.

El Inter de Cristian Chivu llega con seis puntos tras imponerse 4-1 al Monza y 0-1 al Cagliari. Los nerazzurri no presentan bajas de consideración y podrían tener novedades en el once, con Curtis Jones y John Stones entre las opciones para estrenarse como titulares y ayudar al equipo a conservar el liderato.

Del otro lado, el Napoli de Massimiliano Allegri suma tres unidades después de vencer 0-2 al Genoa y caer 1-2 ante el Como. Los visitantes llegan con las ausencias de Scott McTominay, Alessandro Buongiorno, Luca Marianucci y Pasquale Mazzocchi, por lo que tendrán que ajustar piezas para intentar frenar al campeón en Milán. Sigue con nosotros todas las acciones, goles y momentos del Inter vs Napoli.

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