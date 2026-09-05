Luka Modric no se baja de Croacia: a los 40 años seguirá defendiendo a su selección

A sus 40 años, el mediocampista mantiene abierta su historia con Croacia y estará disponible para disputar una nueva Nations League

Luka Modric seguirá con la selección de Croacia | Reuters

Luka Modric todavía no está listo para decir adiós a Croacia. A los 40 años, con una carrera que ya lo colocó entre los grandes nombres del fútbol europeo, el mediocampista decidió mantenerse disponible para su selección y volverá a ser convocado para los próximos compromisos de la Nations League.

La Federación Croata de Fútbol confirmó que el capitán aceptó continuar con el equipo nacional después de hablar con el entrenador Slaven Bilić y con el presidente de la HNS, Marijan Kustić. Su respuesta fue afirmativa: Modric quiere seguir y no considera que este sea el momento de cerrar su etapa internacional.

“¡El capitán de Croacia, Luka Modric, será incluido en la próxima convocatoria de la selección nacional para los encuentros de la Nations League contra Chequia, España e Inglaterra!”, informó la federación. El organismo añadió que el futbolista está dispuesto a extender una trayectoria con 202 partidos y varios capítulos históricos.

El regreso tiene una carga especial porque Modric ya no compite contra el tiempo, sino contra la idea de que el tiempo necesariamente debe marcar su salida. El mediocampista sigue como titular en el Milan y ahora también mantendrá su lugar con Croacia, donde continúa siendo una referencia dentro y fuera del campo.

Su postura quedó clara hace apenas unos días. “Creo que no se debe mirar la edad, el pasaporte o el DNI. Solo lo que haces en el campo”, aseguró. Para Modric, el rendimiento sigue siendo la única medida válida para decidir si un futbolista puede continuar al máximo nivel.

También fue contundente al explicar que no acepta que los años sean motivo suficiente para dejarlo de lado. “Da igual si tienes 18 años, 30, 40 o 50. Da igual. Si tú demuestras en el campo, día a día, que puedes competir, creo que eso es lo que se tiene que mirar: si puedes o no puedes”, dijo.

El croata incluso reconoció que escuchar constantemente preguntas sobre su edad puede ser desgastante, aunque también lo toma como combustible. “La edad para mí es solo un número, pero la gente se obsesiona con eso. Parece que si cumples años hay que echarte. Y no es así”, señaló.

Por eso, esta nueva convocatoria no se siente como un regreso, sino como una continuidad. Modric no se baja de la selección, no da por terminada su historia y vuelve a elegir competir. Mientras siga sintiendo que puede aportar, Croacia seguirá teniendo a su capitán, a su referente y a uno de los futbolistas que mejor representa la permanencia al más alto nivel.

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