¡Tadej Pogacar se queda! UAE Team lo blinda hasta 2032, pero no volverá a correr en 2026

Tadej Pogacar tenía contrato hasta 2031, pero la idea del UAE Team era amarrar a su estrella con la idea de que otro equipo no lo convenciera de irse

¡Tadej Pogacar renueva con el UAE Team! | Reuters

El idilio entre Tadej Pogacar y el UAE Team Emirates XRG parece inquebrantable tras el acuerdo de renovación hasta 2032, un trato que se discutió durante las últimas semanas y que por fin quedó cerrado este sábado 5 de septiembre con la firma del esloveno para mantenerse en el equipo con el que ha establecido un dominio en el ciclismo internacional.

El compañero de Isaac del Toro tenía un contrato con el equipo emiratí que vencía en 2031; sin embargo, ambas partes estaban interesadas en extender la relación por una temporada más para asegurar la estabilidad del proyecto a largo plazo.

“Desde el principio, este equipo ha sido como un hogar para mí. Hemos crecido juntos a lo largo de los años y hemos compartido momentos increíbles, por lo que estoy muy feliz de extender mi contrato hasta 2032. Todavía hay mucho que quiero lograr en este deporte y creo que este es el lugar adecuado para hacerlo”, declaró Tadej Pogacar a través de sus redes sociales.

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Previo a la Vuelta a España, el representante del ciclista esloveno, Alex Carera, confirmó ante los medios de comunicación internacionales que habría reuniones con Matar Suhail Al Yabhouni Al Dhaheri, presidente del UAE Team, con la intención de discutir una renovación contractual. El agente insistió en que las discusiones no iban a girar en torno al dinero, sino en algunas “cláusulas especiales” para garantizar la firma de su cliente.

La noticia de la renovación de Tadej Pogacar llega después de la lesión que sufrió durante las primeras etapas de la Vuelta a España, competencia que volvió a perder y que queda como su principal pendiente en un palmarés que incluye prácticamente todas las carreras de primera línea en el ciclismo mundial.

Together through 2032. 🤝 @TamauPogi



UAE Team Emirates-XRG is proud to announce that Tadej Pogačar has extended his contract with the team through the end of the 2032 season.



“From the beginning, this team has felt like home to me. We’ve grown together over the years and… pic.twitter.com/swZZJgFFdb — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) September 5, 2026

El UAE Team Emirates también confirmó que Pogi no volverá a participar en la temporada 2026 tras haber sido intervenido exitosamente en el Hospital Universitari Dexeus de Barcelona por la fractura de clavícula que sufrió durante la octava etapa de la Vuelta a España. El pedalista esloveno se encuentra en su domicilio para descansar mientras termina su recuperación.

Los servicios médicos del equipo emiratí coincidieron en que lo mejor para Tadej Pogacar será descansar en este último tramo del año para darle prioridad a su rehabilitación, sin prisas.

“Ahora mismo, lo más importante es recuperarme adecuadamente y darle a mi cuerpo el tiempo que necesita”, sentenció Pogi en el comunicado de prensa del UAE Team.

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