La FIA responde a Briatore tras sus acusaciones por el caso Gasly

La FIA defendió la independencia de sus jueces después de que Flavio Briatore cuestionara la imparcialidad de Filippo Marchino tras el caso Gasly

Flavio Briatore y sus acusaciones a la Fórmula 1 | REUTERS/Jakub Porzycki

La resolución sobre las sanciones por exceso de velocidad de Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco abrió un nuevo frente entre Alpine y la FIA. Después de que el Tribunal Internacional de Apelación invalidara la anulación de los castigos impuestos al piloto francés, Flavio Briatore cuestionó públicamente la actuación de Filippo Marchino, uno de los jueces que participó en el procedimiento.

El responsable de Alpine señaló que Marchino tendría vínculos con McLaren, una de las escuderías que, junto con Red Bull Racing, llevó el asunto ante el tribunal de apelación. “Uno de los jueces estaba vinculado a una escudería que presentaba una protesta contra nosotros”, declaró Briatore durante la rueda de prensa posterior a la resolución.

Briatore fue más allá al referirse al comportamiento del juez durante la audiencia. “Es injusto. Normalmente, el juez debe ser totalmente independiente”, afirmó antes de identificar a Marchino. Posteriormente agregó: “Se mostró muy agresivo durante la vista, se comportaba como un fiscal. Y después descubrimos por qué era tan agresivo: tiene una estrecha relación con McLaren”.

Las declaraciones provocaron una respuesta de los tribunales de la FIA, que defendieron tanto el procedimiento empleado para integrar el panel como la independencia de sus miembros. El organismo informó que tomó nota de los comentarios públicos sobre el caso Gasly y sostuvo que la designación de los jueces cumplió con las normas judiciales aplicables y con los mecanismos habituales de la federación.

La FIA explicó que los jueces son elegidos por sus Asambleas Generales y que algunos llegan a propuesta de un grupo formado por al menos cinco equipos de Fórmula 1. Además, deben cumplir requisitos de independencia y confidencialidad, presentar anualmente sus declaraciones de intereses y firmar una declaración específica para cada procedimiento en el que participan.

Uno de los puntos centrales de la respuesta estuvo dirigido al comportamiento de las partes durante la audiencia. De acuerdo con el comunicado, tanto antes como al término de la vista se ofreció a los involucrados la posibilidad de presentar alguna objeción sobre la composición del tribunal o el desarrollo del proceso. Alpine no planteó entonces ninguna reserva relacionada con Marchino ni con la manera en que los jueces condujeron el caso.

El Tribunal Internacional de Apelación también defendió que sus paneles estén integrados por jueces procedentes de distintos países y sistemas jurídicos. Según la FIA, esa diversidad permite incorporar diferentes perspectivas a las deliberaciones y forma parte de los mecanismos con los que pretende preservar la independencia, credibilidad y equidad de sus procedimientos.

La federación cerró su posicionamiento al reconocer que sus decisiones pueden ser cuestionadas desde el punto de vista jurídico, pero rechazó las dudas sobre la integridad del tribunal. El comunicado, firmado por Laurent Anselmi, Rui Botica Santos, Waltraud Wünsch y Gérard Martin, ratificó el respaldo al procedimiento y a los jueces, mientras las acusaciones de Briatore añaden otro capítulo al conflicto surgido por las sanciones de Gasly en Mónaco.

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