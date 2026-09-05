Lamine Yamal viaja a Valencia con el Barcelona y Hansi Flick no descarta ponerlo como titular

El 10 del Barcelona trabajó por separado debido a un golpe, pero el técnico confirmó que estará disponible para la jornada 4 de LaLiga

Lamine Yamal podría tener minutos ante Valencia. | Reuters

La presencia de Lamine Yamal ante el Valencia dejó de ser una duda para el Barcelona. Hansi Flick confirmó que el atacante viajará con el equipo a Mestalla y estará disponible para el partido de este domingo 6 de septiembre por la jornada 4 de LaLiga 2026-27, pese a que este sábado no completó el entrenamiento con el resto del plantel.

La ausencia del número 10 en la sesión previa al encuentro generó dudas sobre su estado físico. Lamine permaneció en el gimnasio de la Ciutat Esportiva mientras sus compañeros trabajaron sobre el campo, pero Flick explicó horas después que la decisión respondió a un golpe y no a una lesión que lo descarte para el compromiso.

“Tenía un golpe. No se ha entrenado, pero está bien y podría jugar mañana”, explicó el entrenador alemán en conferencia de prensa. Flick también confirmó que Lamine viajará a Valencia y señaló que todavía debe hablar con el futbolista antes de decidir si aparecerá desde el primer minuto en Mestalla.

¿Lamine Yamal será titular contra el Valencia?

Por ahora, la titularidad de Lamine no está confirmada. Flick aseguró que tomará la decisión después de conversar con el atacante y conocer sus sensaciones antes del encuentro. El técnico tiene la opción de colocarlo en el once inicial o comenzar con él en el banquillo para administrar sus minutos.

El entrenador explicó que el futbolista puede gestionar su carga y recordó que ya disputó los 90 minutos en el último compromiso del Barcelona. El cuerpo técnico no pretende asumir riesgos por el golpe, aunque las palabras de Flick colocan al extremo dentro de las opciones para enfrentar al Valencia.

La situación contrastó con lo ocurrido durante la sesión del sábado. Lamine no salió al campo junto al grupo y realizó trabajo a menor ritmo. Después tuvo actividad aparte y el cuerpo técnico comprobó que estaba en condiciones para formar parte de la expedición.

Lamine llega después de marcar ante el Rayo Vallecano

El posible regreso de Lamine al once llega después de su participación contra el Rayo Vallecano. El Barcelona ganó 5-2 en la tercera fecha del campeonato y el atacante marcó dos goles, actuación que precedió a las dudas por el golpe que presentó antes de la visita a Mestalla.

Uno de esos tantos también permitió que Lamine alcanzara la cifra de 50 goles con el primer equipo del Barcelona. El futbolista, nacido el 13 de julio de 2007, porta el dorsal 10 y mantiene un papel dentro del ataque que dirige Flick.

Además, Lamine fue elegido como uno de los capitanes del plantel para esta temporada. Flick explicó que él designó a Raphinha y Pedri, mientras que el vestuario eligió a Frenkie de Jong, Lamine Yamal y Eric García para completar el grupo de cinco.

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Barcelona visita Mestalla por la jornada 4 de LaLiga

El Barcelona enfrentará al Valencia este domingo 6 de septiembre a las 16:15 horas de España, 08:15 horas del centro de México. El encuentro tendrá como escenario Mestalla y corresponde a la cuarta fecha de LaLiga 2026-27.

El equipo de Flick llega a la cita después de ganar sus primeros tres partidos del campeonato. El conjunto catalán suma 10 goles durante ese tramo y buscará mantener su paso ante un Valencia que tendrá el respaldo de su estadio. La decisión sobre Lamine será una de las cuestiones que se resolverán antes del inicio. El golpe modificó su trabajo en la última práctica, pero no evitó su viaje. Flick tiene previsto evaluar al atacante y definir si mantiene su lugar en el once o si reserva su participación para el transcurso del partido.

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