Cruz Azul vs Santos en vivo la Liga MX: horario, alineaciones y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 7

La Máquina busca seguir con la reacción ante unos Guerreros necesitados de puntos en la jornada 7 del Apertura 2026

Cruz Azul vs Santos, en vivo online | Claro Sports

Cruz Azul recibe a Santos este domingo 6 de septiembre en el Estadio Azteca para la séptima jornada del Apertura 2026. La Máquina ha tenido un inicio irregular de temporada, pero puso fin a una racha de tres derrotas consecutivas con un triunfo por 3-1 ante Necaxa, recuperando estabilidad en el proyecto de Joel Huiqui, vigente campeón del fútbol mexicano. Por su parte, Santos llega sin conocer la victoria en la campaña a una de las visitas más complicadas de su calendario.

Huiqui afronta su primera temporada como técnico confirmado del cuadro de La Noria, después de haber llevado al equipo a su décimo título de Liga MX sin conocer la derrota. El inicio del año dejó sensaciones positivas, con un título más en el Campeón de Campeones ante Toluca. Sin embargo, a partir de ahí, los celestes cayeron ante Atlante, Tijuana y Atlas en liga, además de ser eliminados en la primera fase de la Leagues Cup. La racha irregular tiene a La Máquina fuera de la zona de clasificación a la Liguilla, con la obligación de remontar y consolidarse nuevamente como uno de los favoritos al título.

Por su parte, Santos tuvo que esperar seis jornadas para sumar su primer punto de la campaña en Liga MX. Tras caer ante Rayados, Atlas, América, Chivas y Puebla, además de quedar eliminado en la primera fase de la Leagues Cup, los laguneros rescataron un empate en casa ante Tigres para mandar a Juárez al sótano de la clasificación y quedarse en el puesto 17 con una unidad. En el Azteca, los verdiblancos buscarán seguir sumando ante un Cruz Azul que quiere recuperar grandes sensaciones antes de un tramo muy complicado de la temporada.

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Tras su partido de este domingo, La Máquina enfrentará una exigente serie de compromisos: el Clásico Joven ante el líder América, el partido contra Inter Miami y Lionel Messi por la Campeones Cup, la visita a los Rayados de Matías Almeyda, la revancha ante Toluca en el Estadio Azteca y la reedición de la final frente a Pumas en el Olímpico Universitario.

Fecha, horario y dónde ver el Cruz Azul vs Santos del Apertura 2026 de la Liga MX

Cruz Azul y Santos saltarán a la cancha del Estadio Azteca este domingo 6 de septiembre en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México. La Máquina contará con el regreso de Erik Lira a su plantel, tras la caída de su fichaje por el Monaco durante el mercado veraniego. El árbitro designado para el encuentro es Maximiliano Quintero Hernández.

El partido estará disponible en México a través de la señal de Canal 5 y TUDN en televisión, además de la plataforma ViX Premium. También podrás seguir el encuentro a través de Claro Sports, con el mejor minuto a minuto, todas las incidencias, momentos destacados, goles, cambios y lo más importante del partido correspondiente a la jornada 7.

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Alineaciones probables del Cruz Azul vs Santos para la jornada 7 de la Liga MX 2026

Además del regreso de Erik Lira a la dinámica del primer equipo, La Máquina cementera anunció el fichaje de Alan Mozo para reforzar la lateral derecha. El zaguero llegó a Cruz Azul procedente de Chivas, tras la finalización de su paso cedido por Pachuca.

Cruz Azul: Kevin Mier; Omar Campos, Chiquete Orozco, Amaury García, Willer Ditta, Jeremy Márquez; Charly Rodríguez, Erik Lira, Agustín Palavecino, José Paradela; Nico Ibáñez.

Santos también reforzó su equipo de cara al partido ante La Máquina. El cuadro lagunero anunció el fichaje del delantero mexicano Esteban Lozano, quien llega desde el América tras un préstamo en Puebla.

Santos Laguna: Carlos Acevedo; Franco Pardo, Felipe Sánchez, Efraín Orona; Mauricio Cuevas, Aldo López, Fran Villalba, Diego González; Kevin Palacios, Ezequiel Bullaude, Ramiro Sordo.

Antecedentes y últimos resultados del Cruz Azul vs Santos en la Liga MX

Cruz Azul llega al partido con un claro dominio reciente sobre Santos Laguna. La última victoria albiverde ante La Máquina llegó en marzo de 2024, durante la jornada 11 del torneo regular, y desde entonces el conjunto celeste ha tomado el control de una rivalidad que ha dejado grandes episodios en los últimos años.

En 2021, los capitalinos vencieron a los Guerreros en la final para terminar con una sequía de más de 20 años sin un título de Liga MX. Tras ganar por la mínima en la Comarca Lagunera, un empate en el Estadio Azteca permitió a los cementeros levantar su primer campeonato de liga del siglo XXI.

En el Clausura 2013 también se encontraron en semifinales, donde La Máquina se impuso por un contundente 5-1 global para avanzar a la final, mientras que Santos venció a Cruz Azul en la final del Clausura 2008 para asegurar su segundo título de Liga MX.

Últimos cinco partidos entre Cruz Azul y Santos

Santos 1-1 Cruz Azul | Clausura 2026 | Jornada 9

Cruz Azul 3-2 Santos | Apertura 2025 | Jornada 5

Santos 0-1 Cruz Azul | Clausura 2025 | Jornada 9

Cruz Azul 2-0 Santos | Apertura 2024 | Jornada 15

Santos 3-0 Cruz Azul | Clausura 2024 | Jornada 11

Pronóstico y momios: ¿quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 7?

De acuerdo con los momios de Caliente.mx y la actualidad de ambos equipos en el Apertura 2026, Cruz Azul parte como amplio favorito para quedarse con los tres puntos en el Estadio Azteca. La victoria de La Máquina paga -250, mientras que el empate aparece en +390 y el triunfo de Santos Laguna se encuentra en +620.

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