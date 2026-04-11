Lobos UPNFM vs Real España en vivo: dónde mirar la Liga de Honduras 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Lobos UPNFM vs Real España, Liga de Honduras, en vivo y en directo | Claro Sports

Lobos UPNFM y Real España se enfrentarán en el Estadio Emilio Williams Agasse por la jornada 18 del Torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras. El encuentro reúne a dos equipos con realidades distintas: mientras los universitarios buscan acercarse a la zona de clasificación, el conjunto aurinegro intenta sostenerse en la cima. El cruce se presenta como una oportunidad clave para ambos en el cierre de la fase regular.

Lobos UPNFM llega tras una derrota 3-2 ante Victoria en su última presentación, un resultado que frenó su intención de sumar puntos importantes. El equipo se ubica en la sexta posición con 17 unidades y necesita mejorar su regularidad para mantenerse en la pelea por avanzar de ronda. En condición de local, intentará hacerse fuerte y corregir los errores defensivos mostrados en la jornada anterior.

Real España, líder del campeonato con 30 puntos, también viene de caer por 3-2 frente a Choloma en un partido marcado por la polémica. Tras ese encuentro, su entrenador Jeaustin Campos anunció su renuncia, molesto por decisiones arbitrales que, según su postura, influyeron en el resultado. El equipo sufrió dos expulsiones y jugó en desventaja en un tramo clave. A pesar de ese contexto, el club aurinegro buscará reponerse en la jornada 18, sostener su posición en la tabla y recuperar estabilidad en medio de un cierre de torneo exigente.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Lobos UPNFM vs Real España de la jornada 18 de la Liga de Honduras?

El encuentro entre Lobos UPNFM y Real España está programado para el domingo 12 de abril a las 19:30 horas y se disputará en el Estadio Emilio Williams Agasse. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Deportes TVC.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Lobos UPNFM vs Real España hoy

Lobos UPNFM no podrá contar con Elmer Güity tras ser expulsado durante la última jornada, mientras que Real España no tiene disponible para este partido de la fecha 18 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras a Anfronit Tatúm y Roberto Osorto.

Lobos UPNFM : Celio Valladares, Jhonatan Onofre, Luis Lopez, Aaron Zúñiga, Edgar Vásquez, Janiel Ruiz, Justin Ponce, Jonathan Núñez, Leonardo Herrlein, Roberto Moreira, Kilmar Peña. DT : Salomón Nazar.

: Celio Valladares, Jhonatan Onofre, Luis Lopez, Aaron Zúñiga, Edgar Vásquez, Janiel Ruiz, Justin Ponce, Jonathan Núñez, Leonardo Herrlein, Roberto Moreira, Kilmar Peña. : Salomón Nazar. Real España: Luis López, Edson Palacios, Devron García, Juan Capeluto, Franklin Flores, Mike Arana, Carlos Mejía, Jack Baptiste, Christopher Pike, Darixon Vuelto, David Sayago.

Antecedentes y últimos resultados del Lobos UPNFM vs Real España en Liga de Honduras

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Lobos UPNFM y Real España:

20 de febrero de 2026 | Real España 4-3 Lobos UPNFM | Torneo Clausura

7 de diciembre de 2025 | Lobos UPNFM 0-0 Real España | Torneo Apertura

21 de septiembre de 2025 | Real España 2-0 Lobos UPNFM | Torneo Apertura

12 de abril de 2025 | Real España 2-1 Lobos UPNFM | Torneo Clausura

13 de febrero de 2025 | Lobos UPNFM 3-4 Real España | Torneo Clausura

Te puede interesar