Colombia conquista el oro en tiro con arco compuesto masculino en la Copa del Mundo

El equipo colombiano de arco compuesto masculino se consagró campeón en Puebla, México, en una gran actuación que lo mantiene como protagonista del torneo internacional.

Colombia gana oro en tiro con arco | Captura de pantalla Claro Sports.

El equipo masculino de arco compuesto de Colombia logró una histórica medalla de oro en la Copa del Mundo que se disputa en Puebla, México, consolidando una actuación sobresaliente en una de las paradas más importantes del calendario internacional. El conjunto tricolor confirmó su poderío en la modalidad y subió a lo más alto del podio tras una serie de enfrentamientos de alto nivel.

Un equipo sólido liderado por Gómez, Singh y Arenas

La delegación colombiana estuvo conformada por Pablo Gómez, Jagdeep Singh y Sebastián Arenas, quienes se combinaron para firmar una actuación perfecta en la fase final del certamen. La sincronía y precisión del equipo fueron claves para alcanzar el objetivo dorado en territorio mexicano.

Camino al oro: tres victorias de alto nivel

Colombia inició su camino al título superando a Guatemala en los cuartos de final, en un duelo que exigió concentración máxima desde el primer disparo. Posteriormente, el equipo nacional dio un golpe de autoridad al vencer a Dinamarca en semifinales, mostrando carácter en los momentos decisivos. En la gran final, el conjunto tricolor se impuso a Turquía para asegurar la medalla de oro.

Este resultado reafirma el crecimiento del tiro con arco colombiano en la modalidad de arco compuesto, donde el país viene consolidándose como potencia en el ámbito internacional. La precisión en la ejecución y la fortaleza mental del equipo fueron determinantes para sostener el nivel a lo largo de toda la competencia.

La Copa del Mundo en Puebla continúa en desarrollo y la delegación colombiana aún tiene participación en otras categorías, con la ilusión de seguir sumando resultados destacados. Tras este oro, Colombia se mantiene como uno de los países llamados a ser protagonista en el certamen y a pelear por más podios en México.

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