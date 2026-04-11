¡Faltan 2 meses para el Mundial 2026!

El jueves 11 de junio, el Estadio Azteca se convertirá en el único inmueble en albergar tres mundiales y tres inauguraciones con el duelo entre México y Sudáfrica

El Estadio Azteca albergará la inauguración del Mundial 2026 | Imago7

Este 11 de abril marca un momento clave en el calendario del fútbol mundial: faltan exactamente dos meses para que arranque la Copa del Mundo 2026, un torneo que promete transformar por completo la historia del balompié. La cuenta regresiva ya está en marcha y la expectativa crece no solo por el regreso del Mundial, sino por todo lo que lo rodea: nuevos formatos, más selecciones y una organización sin precedentes.

El balón comenzará a rodar el 11 de junio en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México, con el partido inaugural entre México y Sudáfrica a las 13:00 horas, tiempo del centro. El Coloso de Santa Úrsula volverá a ser protagonista mundial con una imagen renovada, convirtiéndose en el primer estadio en albergar tres inauguraciones de Copa del Mundo, tras haber sido sede en las ediciones de 1970 y 1986.

Un Mundial histórico: más equipos, más partidos y tres países

La edición de 2026 será la primera en la historia con 48 selecciones, una expansión que no se veía desde 1998, cuando el torneo pasó de 24 a 32 equipos. Este nuevo formato abrió la puerta a más países y elevará el número de partidos a 104, dando al público más de 9,000 horas de fútbol con una fase eliminatoria que arrancará desde dieciseisavos de final.

Los equipos estarán distribuidos en 12 grupos de cuatro selecciones. Cada uno disputará tres partidos, y avanzarán a la siguiente ronda los dos primeros de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros. Este cambio no solo aumenta la competencia, sino que también amplía las oportunidades para selecciones que históricamente habían quedado al margen. Da clic aquí para ver como quedaron los grupos completos.

Otro de los grandes cambios será la organización conjunta entre tres países: México, Estados Unidos y Canadá. Por primera vez, una Copa del Mundo será organizada por tres naciones, con 16 ciudades sede repartidas en toda Norteamérica, lo que convertirá al torneo en un evento continental.

¿Quién ganará el Mundial 2026? | Claro Sports

Nuevas historias y selecciones que buscan hacer historia

El Mundial 2026 también será escenario para nuevas historias. Países como Cabo Verde, Curazao, Uzbekistán y Jordania participarán por primera vez en una Copa del Mundo, reflejo del impacto que ha tenido la expansión del torneo. A ellos se suma el regreso de selecciones como Escocia e Irak, que vuelve a la máxima cita tras varios años de ausencia.

Mientras tanto, algunas potencias también viven momentos distintos. Italia, una de las selecciones más históricas del fútbol, quedó fuera nuevamente y no estará presente por tercera edición consecutiva, una ausencia que sigue sorprendiendo al entorno internacional, además la afición no podrá ver a Robert Lewandowski que también se quedó fuera.

Argentina llegará como la campeona vigente tras conquistar el título en Qatar 2022. La Albiceleste buscará unirse a Brasil y ganar el bicampeonato. La Verdeamarela logró la hazaña en 1962, una hazaña que solo se ha conseguido en dos ocasiones en la historia del torneo.

Un espectáculo dentro y fuera de la cancha

El Mundial 2026 no solo marcará una evolución en lo deportivo, sino también en el espectáculo. Por primera vez, la final contará con un show de medio tiempo, al estilo del Super Bowl, con la participación confirmada de Coldplay el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, sede del partido por el título.

La identidad del torneo también estará representada en elementos simbólicos. Habrá tres mascotas oficiales: Maple, el alce de Canadá; Zayu, el jaguar de México; y Clutch, el águila calva de Estados Unidos. Además, el balón oficial llevará por nombre ‘Trionda’, en referencia a las tres naciones anfitrionas, con un diseño en espiral que integra los colores de cada país.

La Copa del Mundo concluirá el 19 de julio tras seis semanas de competencia, en un estadio con capacidad para más de 82 mil espectadores. Será el cierre de un torneo que no solo busca coronar a un campeón, sino redefinir el alcance global del fútbol.

A dos meses del inicio, el Mundial 2026 ya se perfila como el más grande en la historia. Más equipos, más partidos y más historias están por escribirse en un torneo que promete dejar huella dentro y fuera de la cancha.

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