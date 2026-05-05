Arsenal vs Atlético de Madrid, en vivo: ¡Encuentro peleado en el Emirates!

El Atleti y Argentina respiran por la lesión de Julián Álvarez

Julián Álvarez encendió las alarmas en el Atlético de Madrid y en la selección argentina después de salir lesionado en el partido de ida de las semifinales de la Champions League ante el Arsenal. El delantero argentino, autor del empate desde el punto penalti, tuvo que abandonar el campo a 13 minutos del final tras dos acciones que le provocaron molestias y dejaron dudas sobre su disponibilidad para la vuelta en Londres.

Los estudios realizados al atacante llevaron tranquilidad al cuerpo técnico rojiblanco, ya que solo presentó una pequeña distensión en el tobillo. De acuerdo con la información citada, ‘La Araña’ viajará con el Atlético de Madrid para el partido de vuelta ante el Arsenal, aunque no estará disponible para el duelo de LaLiga frente al Valencia, donde Diego Simeone ya tenía previsto realizar rotaciones pensando en la Champions.

El Atlético también recibió buenas noticias con Giuliano Simeone y Alexander Sorloth, quienes llegarían al duelo decisivo pese a sus molestias físicas. Con este panorama, el equipo colchonero tendría únicamente tres bajas confirmadas para la vuelta: Pablo Barrios, José María Giménez y Nico González. La lesión de Julián se produjo después de un golpe con Declan Rice y, minutos más tarde, un choque con Eze que terminó por afectar su tobillo izquierdo.