Arsenal vs Atlético de Madrid, en vivo: ¡Encuentro peleado en el Emirates!
Disfruta el minuto a minuto de la semifinal de vuelta entre Gunners y Colchoneros que buscan convertirse en el primer finalista de la Liga de Campeones 2025-2026
Duelo entre Gyokeres y Le Normand
Arsenal 0-0 Atlético de Madrid | Min 16 | El sueco estuvo a punto de ganarle el balón en la jugada creada por izquierda, pero el central español se repuso y mandó a córner el esférico.
¡EL DATO!
¿Qué hacían hace 20 años? Pues el Arsenal de Thierry Henry llegaba a la final de la Champions previo al Mundial de Alemania 2006 ante Barcelona. Mientras que la última vez que el Atleti llegó fue en 2016.
¡Primera importante del Atlético!
Arsenal 0-0 Atlético de Madrid | Min 12 | Se activó el costado derecho del Atlético. De Giuliano para Julián y de él para Antoine que trató de disparar, pero la defensa del Arsenal defiende y evita un tiro directo a la portería.
Responde el Arsenal
Arsenal 0-0 Atlético de Madrid | Min 9 | Ricardo Calafiori responde la jugada anterior con un disparo lejano que pasa muy por encima de la cabaña de Jan Oblak.
Se combinan Giuliano y Julián
Arsenal 0-0 Atlético de Madrid | Min 8 | Simeone y Álvarez llegaron hasta el área del Arsenal terminando la jugada con un tibio disparo del exjugador del Manchester City.
¡Uy! Me parecía que no era falta
Arsenal 0-0 Atlético de Madrid | Min 7 | Antoine Griezmann había robado el balón a Eberechi Eze luego de un pase comprometido. El silbante señaló la infracción y regañó al francés por tirar el balón lejos de los jugadores del Arsenal.
Ninguno de los dos equipos se anima a atacar
Arsenal 0-0 Atlético de Madrid | Min 5 | Pese al control del balón del Arsenal, el equipo inglés no se anima a ir al frente, mientras que los rojiblancos del Cholo los esperan muy bien parados.
Arsenal maneja el balón
Arsenal 0-0 Atlético de Madrid | Min 3 | El equipo Gunner se está haciendo con el control del esférico. Lo mueve de lado a lado en busca de algún desmarque que les dé profundidad.
La afición del Arsenal se hace sentir
Arsenal 0-0 Atlético de Madrid | Min 1 | Primeros toques del Atlético de Madrid y la afición de los Gunners comienza a chiflar al equipo del Cholo Simeone.
¡El esférico se mueve y la Tierra se detiene!
Arsenal 0-0 Atlético de Madrid | Min 0 | ¡Se juega la semifinal de vuelta entre Gunners y Colchoneros en la cancha del Emirates Stadium!
¡SILENCIO, EL HIMNO DE LA CHAMPIONS!
La última vez en la temporada 25-26 que se escucha el Himno de la Champions League en el Emirates Stadium. La próxima vez solo uno de estos dos equipos lo escuchará en la gran final de la Liga de Campeones.
¡Sobre tierra y mar!
Así ‘reza’ el tifo que espera la salida de los jugadores, mismo, que es acompañado por pirotécnica roja y blanca.
¡El juego está a minutos de iniciar!
Los jugadores del Atlético de Madrid y del Arsenal ya se encuentran en el túnel, a instantes de salir a escuchar el Himno de la Champions e iniciar el juego.
Los equipos ya llegaron al Emirates y realizaron movimientos de calentamiento
Tanto el Arsenal, como el Atlético, ambos equipos ya se encuentras en la cancha del Emirates Stadium para realizar los últimos preparativos para el inicio del duelo de vuelta de semifinales.
El Atleti y Argentina respiran por la lesión de Julián Álvarez
Julián Álvarez encendió las alarmas en el Atlético de Madrid y en la selección argentina después de salir lesionado en el partido de ida de las semifinales de la Champions League ante el Arsenal. El delantero argentino, autor del empate desde el punto penalti, tuvo que abandonar el campo a 13 minutos del final tras dos acciones que le provocaron molestias y dejaron dudas sobre su disponibilidad para la vuelta en Londres.
Los estudios realizados al atacante llevaron tranquilidad al cuerpo técnico rojiblanco, ya que solo presentó una pequeña distensión en el tobillo. De acuerdo con la información citada, ‘La Araña’ viajará con el Atlético de Madrid para el partido de vuelta ante el Arsenal, aunque no estará disponible para el duelo de LaLiga frente al Valencia, donde Diego Simeone ya tenía previsto realizar rotaciones pensando en la Champions.
El Atlético también recibió buenas noticias con Giuliano Simeone y Alexander Sorloth, quienes llegarían al duelo decisivo pese a sus molestias físicas. Con este panorama, el equipo colchonero tendría únicamente tres bajas confirmadas para la vuelta: Pablo Barrios, José María Giménez y Nico González. La lesión de Julián se produjo después de un golpe con Declan Rice y, minutos más tarde, un choque con Eze que terminó por afectar su tobillo izquierdo.
Arteta manda a la guerra al Arsenal y lanza dura advertencia al Atlético de Madrid
Mikel Arteta reconoció la importancia del partido de vuelta entre Arsenal y Atlético de Madrid, correspondiente a las semifinales de la Champions League. Con la serie empatada 1-1 tras la ida en el Metropolitano, el técnico español aseguró que su equipo llega con hambre de competir y con la ilusión de vivir una noche histórica en el Emirates Stadium, donde los Gunners buscarán acercarse a su primera “Orejona”.
El entrenador admitió que el duelo representa una gran responsabilidad para el proyecto que encabeza, especialmente por la inversión y las expectativas generadas en las últimas temporadas. “Estamos hambrientos de jugar y ganar. Hemos esperado mucho tiempo para tener este tipo de noches”, señaló Arteta, quien insistió en que su objetivo es colocar al Arsenal entre los clubes más importantes de Europa.
Arteta también expresó plena confianza en sus jugadores antes de enfrentar a un Atlético de Madrid con experiencia en eliminatorias de Champions League. “Ellos me dan las razones para creer de que podemos hacerlo posible”, afirmó el técnico, quien destacó el deseo competitivo del plantel y aseguró que el equipo está preparado “para jugarlo, para competirlo y para ganarlo”.
¡Confianza plena! Simeone y su fe intacta en que el Atlético alcance la final de la Champions League
Diego Pablo Simeone habló en el Emirates Stadium antes de la semifinal de vuelta de la Champions League entre Atlético de Madrid y Arsenal, donde el conjunto rojiblanco buscará avanzar a una nueva final europea. El técnico argentino aseguró que su equipo llega con confianza, con una idea clara y con plena convicción en el plan de partido, aunque remarcó que, más allá de los planteamientos, la definición dependerá de los jugadores: “Por más que le demos vueltas los entrenadores, el fútbol pasa por los jugadores”.
El Cholo evitó polémicas sobre el arbitraje y centró su mensaje en la intensidad, la gestión emocional y la personalidad que necesitará el Atlético en Londres. También explicó que Alexander Sorloth, Giuliano Simeone y Julián Álvarez trabajaron en la sesión previa y que la decisión final se tomará después del último entrenamiento. “Tenemos mucha fe en lo que hacemos y estamos convencidos”, afirmó Simeone, quien buscará acercar al Atlético a la tercera final de Champions League de su etapa como entrenador.
Arsenal vs Atlético de Madrid: una batalla total por el primer boleto a la final de la Champions League
Arsenal y Atlético de Madrid llegan al Emirates Stadium con la serie empatada 1-1 y el boleto a la final de la Champions League 2026 en juego. El equipo de Mikel Arteta busca aprovechar su fortaleza como local, donde se mantiene sólido en el torneo, mientras que los rojiblancos de Diego Simeone apelan a su experiencia en semifinales europeas y a su capacidad para competir en escenarios de alta exigencia.
El Arsenal arriba con confianza tras vencer 3-0 al Fulham en la Premier League y sostener el liderato, además de mantener una racha invicta en esta Champions League con 10 victorias y tres empates. Los Gunners también presumen la mejor defensa del torneo y buenos antecedentes en casa, incluido el 4-0 sobre el propio Atlético en la fase de liga, por lo que buscarán imponer condiciones con posesión, presión alta y velocidad por las bandas.
Atlético de Madrid, por su parte, llega con descanso adicional después de que Simeone rotara a varios titulares en liga para priorizar esta semifinal. El equipo español no se ha quedado sin marcar en 37 partidos de UEFA y cuenta con figuras como Antoine Griezmann y Julián Álvarez, quien alcanzó los 25 goles en Champions League. La eliminatoria se perfila como un duelo de estilos, donde cualquier detalle, error o jugada individual puede definir al primer finalista del torneo.
¿A qué hora juegan Arsenal vs Atlético de Madrid hoy martes 5 de mayo en Champions League?
El partido entre Arsenal y Atlético de Madrid se juega este martes 5 de mayo en el Emirates Stadium de Londres. Para México, el encuentro está programado a las 13:00 horas, tiempo del centro del país; en Reino Unido el inicio está marcado a las 20:00 horas.
La serie llega empatada 1-1 después del partido de ida, por lo que el ganador del duelo de vuelta avanzará a la final de la Champions League 2026.
¿Quién transmite en vivo y dónde ver las semifinales de vuelta de la Champions League?
La semifinal de vuelta entre Arsenal y Atlético de Madrid se podrá ver en México a través de HBO Max y TNT Sports. Además, el seguimiento en tiempo real estará disponible en el minuto a minuto de Claro Sports, con cobertura previa, durante el partido y después del encuentro.
Champions League 2026: criterios de desempate
En las eliminatorias de Champions League ya no existe el criterio del gol de visitante. Si Arsenal y Atlético de Madrid terminan empatados en el marcador global después de los 90 minutos del partido de vuelta, la serie se irá a tiempos extra.
Si el empate se mantiene después de los 30 minutos suplementarios, el boleto a la final se definirá en tanda de penales. Esto significa que cualquier empate global obliga a jugar prórroga, sin importar cuántos goles haya marcado cada equipo fuera de casa.
Alineaciones del Arsenal vs Atlético de Madrid, al momento
Estas son las alineaciones probables para la semifinal de vuelta entre Arsenal y Atlético de Madrid:
Arsenal: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori; Lewis-Skelly, Declan Rice, Bukayo Saka, Eberechi Eze, Leandro Trossard y Viktor Gyökeres.
Atlético de Madrid: Jan Oblak; Robin Le Normand, Marc Pubill, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Marcos Llorente, Ademola Lookman; Antoine Griezmann y Julián Álvarez.
¡SE DEFINE EL PRIMER FINALISTA DE LA CHAMPIONS LEAGUE!
Arsenal y Atlético de Madrid se juegan el pase a la final de la Champions League 2026 en una semifinal de vuelta que llega sin dueño. El 1-1 de la ida en el Metropolitano dejó la eliminatoria abierta, con goles de Viktor Gyökeres y Julián Álvarez desde el punto penal, por lo que el Emirates Stadium será el escenario donde se defina al primer invitado a la pelea por el título europeo.
El equipo de Mikel Arteta llega con impulso después de vencer 3-0 al Fulham en la Premier League, resultado que le permitió sostener el liderato y recuperar sensaciones ofensivas en el cierre de la temporada. Los Gunners vuelven a casa con la misión de imponer su ritmo, aprovechar su fortaleza como local y encontrar los goles que le permitan regresar a una final de Champions.
Del otro lado aparece el Atlético de Madrid de Diego Simeone, que llega con descanso adicional después de vencer 2-0 al Valencia en Mestalla y administrar cargas con varias rotaciones. El conjunto rojiblanco sabe que necesita un partido de máxima concentración en Londres, donde buscará resistir, competir y golpear en una eliminatoria que se definirá por detalles.