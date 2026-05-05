Posibles alineaciones de Santa Fe vs Corinthians por la Copa Libertadores 2026

Repase todo lo que debe saber rumbo a este duelo clave entre ‘Cardenales’ y el ‘Timao’.

Santa Fe vs Corinthians: posibles nóminas | Claro Sports

Corinthians acaricia su tiquete a los octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, en Bogotá, Independiente Santa Fe le apunta a atravesarse en el camino. El ‘Cardenal’ prácticamente depende de una victoria para seguir vivo, pues de lo contrario, hipotecaría su continuidad en el plano internacional.

Un lindo juego se avecina este miércoles 6 de mayo a partir de las 7:30 p.m. (hora COL). Aquí, en Claro Sports, usted podrá consultar todo lo que debe saber rumbo al pitazo inicial.

Posible alineación de Santa Fe para el juego por la fecha 4 de la Copa Libertadores

Así formaría Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Víctor Moreno, Emanuel Olivera, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Ómar Frasica, Luis Palacios, Nahuel Bustos y Hugo Rodallega. DT: Alfredo Arias.

Posible alineación de Corinthians para el juego por la fecha 4 de la Copa Libertadores

Así formaría Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon; Rodrigo Garro, Jesse Lingard y Yuri Alberto. DT: Fernando Diniz.

¿Cómo y dónde ver a Santa Fe vs Corinthians por la Copa Libertadores 2026?

Este duelo, válido por la cuarta fecha, se podrá ver en la señal de ESPN para todo el continente. En streaming estará disponible en la plataforma de Disney+. De igual modo, en Claro Sports podrá enterarse de todos los detalles.

Últimos partidos de Santa Fe

03.05.2026 | Santa Fe 3-1 Internacional de Bogotá | Fecha 19.

29.04.2026 | Platense 2-1 Santa Fe | Fecha 3 (Libertadores).

Últimos partidos de Corinthians

03.05.2026 | Mirassol 2-1 Corinthians | Fecha 14.

30.04.2026 | Corinthians 2-0 Peñarol | Fecha 3 (Libertadores).

26.04.2026 | Corinthians 1-0 Vasco Da Gama | Fecha 13.

21.04.2026 | Barra 0-1 Corinthians | Fase 5 (Copa de Brasil).

18.04.2026 | Vitoria 0-0 Corinthians | Fecha 12.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Kevin Ortega (Perú).

Kevin Ortega (Perú). Asistente 1: Michael Orue (Perú).

Michael Orue (Perú). Asistente 2: Jesús Sánchez (Perú).

Jesús Sánchez (Perú). Cuarto árbitro: Jordi Espinoza (Perú).

Jordi Espinoza (Perú). VAR: Carlos Orbe (Ecuador).

Carlos Orbe (Ecuador). AVAR: Byron Romero (Ecuador).

Te puede interesar: