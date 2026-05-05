Checo Pérez presenta un curso para emprendedores con sus secretos para triunfar dentro y fuera de la Fórmula 1

El piloto mexicano presentó “Sé el piloto de tu propia vida”, un curso diseñado para formar emprendedores desde la plataforma de Brainzeed

Checo Pérez lanza un curso de mentalidad | Imagn Images vía Reuters: Sam Navarro

Sergio Pérez presentó este martes 5 de mayo un nuevo curso dirigido a líderes y emprendedores a través de la plataforma Brainzeed. El piloto mexicano de Fórmula 1 explicó en un video de poco más de cinco minutos que el programa reúne un sistema mental y estratégico que desarrolló a lo largo de los últimos 20 años, mismo que le permitió llegar lo más lejos posible dentro de la máxima categoría del automovilismo y que ahora pone a disposición del público en general.

“¿Sabes cuántos pilotos sueñan con llegar a la Fórmula 1? Miles. ¿Sabes cuántos entran? 22. Pero el verdadero reto no es llegar, es quedarte. No voy a convencerte de nada, solo voy a decirte lo que tengo: un sistema que construí durante 20 años bajo la presión más real que existe. Funciona, lo he probado cada fin de semana de mi vida”, indica el conductor de la escudería Cadillac a través de un clip compartido por la plataforma Brainzeed.

De acuerdo con el sitio oficial, el contenido del curso para emprendedores y líderes incluye “ocho fórmulas exclusivas con Checo Pérez”, además de ofrecer siete días de garantía total y un año de acceso completo a la plataforma, con el objetivo de entrenar mentalmente a los participantes para enfrentar escenarios de máxima exigencia.

“Porque aunque tu vida no vaya a 300 kilómetros por hora, a veces se siente como si sí. Este curso no es para todos, es para quien está dispuesto a trabajar, a entrenar su forma de decidir como un atleta que entrena su cuerpo. Soy Sergio Pérez, soy tu Brain-Master y esto es ‘Sé el piloto de tu propia vida’. Nos vemos en la pista”, señala el conductor mexicano que participa en la máxima categoría del automovilismo.

La plataforma Brainzeed informa que el curso impartido por Sergio “Checo” Pérez tiene un costo regular de 2,576 dólares; no obstante, actualmente cuenta con una oferta de lanzamiento de 499 dólares, con la opción de pagarse hasta en 12 cuotas. Además, el sitio oficial indica que los inscritos disponen de un año completo para finalizar el curso, avanzando a su propio ritmo según sus necesidades y disponibilidad. La información completa está en la página https://brainzeed.com.

“He tenido el privilegio de ver en Brainzeed lo que ha presentado Checo Pérez: ‘Sé el propio piloto de tu propia vida’. Por un lado, conceptos muy interesantes de resiliencia, tenacidad y perseverancia, pero también algo que a mí me maravilló: cómo tomar decisiones, ese proceso y camino para tomar decisiones, incluso en momentos de prisa, de muchas emociones, de frustración o euforia. Para mí, eso ya es una ganancia viendo este curso por parte de Checo Pérez. Pero también otro concepto que me maravilló: cómo reinventarte y refrescarte. La vida no nos da la opción solamente de adaptarnos. Hay que vivir adaptándonos. Y aquí Checo nos invita a poder dar un ‘refresh’, a poder desaprender y reaprender para encontrar nuestra mejor versión ante diversas circunstancias y exigencias”, declaró Alberto Lati, reconocido periodista mexicano, en uno de los testimonios que presenta Brainzeed.

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