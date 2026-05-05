Robinho Jr. denuncia a Neymar por agresión en entrenamiento de Santos

El juvenil de 18 años envió una notificación a Santos tras el altercado en el vestuario y exige medidas inmediatas

El equipo inició una investigación interna | Reuters

Robinho Jr. envió una notificación al Santos FC donde acusa a Neymar de agresión durante una práctica entre jugadores que no participaron en el partido ante Palmeiras del pasado 2 de mayo.

El documento, entregado el lunes 4 de mayo, detalla tres señalamientos directos contra el delantero de 34 años. Según la versión del juvenil, Neymar lo insultó de forma ofensiva, le aplicó una zancadilla y posteriormente le propinó una bofetada en el rostro en medio de una discusión que escaló rápidamente dentro del campo de entrenamiento.

El incidente ocurrió en una sesión de alta intensidad un día después del empate 1-1 ante Palmeiras en el Allianz Parque. Durante el ejercicio, Robinho Jr. superó a Neymar con una jugada individual, lo que provocó la reacción del veterano Tras el altercado, ambos futbolistas fueron separados por sus compañeros.

Testimonios recogidos en el entorno del club coinciden en que hubo empujones y contacto físico, además de la acción denunciada en la notificación. El episodio generó tensión inmediata en el vestidor y escaló hacia una disputa fuera de la cancha en cuestión de horas.

La defensa del atacante de 18 años exigió cuatro medidas al club con un plazo de 48 horas. Entre ellas se encuentran la apertura formal de una investigación interna, el acceso a las grabaciones del entrenamiento, una postura institucional sobre lo ocurrido y la programación de una reunión para discutir una posible rescisión contractual por falta de condiciones de seguridad.

En el mismo documento, el entorno de Robinho Jr. advierte que, de no cumplirse estas solicitudes, se considerará una ruptura de la confianza contractual. Esta vía abriría la puerta a una rescisión indirecta del contrato vigente, además de posibles acciones legales que incluirían reclamaciones por daños morales y materiales.

Santos FC confirmó la apertura de una sindicancia interna liderada por su departamento jurídico para esclarecer los hechos, identificar responsabilidades y recabar testimonios de los involucrados y testigos presentes en la práctica del domingo.

En paralelo, Neymar buscó contener la situación dentro del vestidor. De acuerdo con versiones cercanas al equipo, el atacante se disculpó con el juvenil poco después del incidente, e incluso estableció contacto con su entorno familiar. Inicialmente, el club consideró el caso como cerrado tras ese gesto.

Sin embargo, la presentación formal de la notificación cambió el escenario. El conflicto pasó de un episodio disciplinario interno a un proceso con implicaciones contractuales, justo en un momento delicado para el equipo, que continúa su actividad internacional y viajó a Paraguay para enfrentar a Recoleta en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

La situación permanece abierta. La resolución dependerá de la investigación interna del club y de la respuesta institucional dentro del plazo exigido, mientras el caso ya impacta tanto en el entorno deportivo como en la estabilidad del vestidor.

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