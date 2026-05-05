Santiago Gimenez podría salir del Milan: el club analiza venta antes de junio

El delantero mexicano aparece entre las posibilidades de salida del equipo rossoneri ante la necesidad de equilibrar sus finanzas

Santiago Gimenez llegó al Milan en febrero de 2025 | Reuters

Santiago Gimenez podría vivir un cambio importante en su carrera de cara al próximo mercado de fichajes, luego de que el AC Milan habría decidido incluirlo dentro de los jugadores que podrían salir del club en los próximos meses. De acuerdo con información de Calciomercato, la institución italiana analiza distintas opciones para equilibrar sus finanzas antes del cierre del ejercicio económico.

El conjunto rossoneri enfrenta un escenario complejo tras no asegurar su participación en la UEFA Champions League, situación que impacta directamente en los ingresos del club. Ante este contexto, la directiva contempla la venta de futbolistas con valor en el mercado como una de las principales alternativas para evitar números negativos.

Dentro de este panorama, el nombre de Santiago Gimenez aparece en la categoría de jugadores considerados “fácilmente transferibles”. Según el reporte, el delantero mexicano podría generar entre 25 y 30 millones de euros en una posible operación, cifra que ayudaría a cubrir parte de las necesidades económicas del club.

El atacante de la selección mexicana atraviesa un periodo con poca actividad en el fútbol italiano. En lo que va de 2026, Gimenez ha tenido minutos limitados y no ha logrado marcar en la liga, mientras que su equipo también ha registrado resultados irregulares en la competencia local, con una sola victoria en los últimos cinco juegos.

“Bebote Giménez podría aportar los 25/30 millones necesarios para evitar cerrar el presupuesto en números rojos, aunque la temporada sin marcar ningún gol en la liga no ayuda ni a las ambiciones del Rossoneri ni al trabajo de su agente, Rafaela Pimenta, que en los últimos meses había recibido un tímido interés de la Premier League (Sunderland) y la Bundesliga”, destaca el mencionado sitio.

El Milan no descarta movimientos en varias posiciones de la plantilla, ya que, según el mismo informe, prácticamente ningún jugador es considerado intransferible; sin embargo, la prioridad es concretar al menos una venta significativa antes del 30 de junio, fecha límite para el cierre financiero del club.

Además de Gimenez, otros futbolistas como Christopher Nkunku, Pervis Estupiñán y Ruben Loftus-Cheek también aparecen en la lista de posibles salidas. El objetivo es encontrar equilibrio económico sin comprometer la estructura deportiva de cara a la siguiente temporada.

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