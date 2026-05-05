¡Un debutante! Conmebol confirma árbitro para Boston River vs Millonarios por Copa Sudamericana

Este es un momento trascendental para ambos equipos, pues llegan con las urgencias más grandes por sumar en el grupo C.

Un árbitro, en la Copa Sudamericana. – Vizzor Image.

No es poco lo que se jugará en el Estadio Centenario de Montevideo el próximo jueves. Las ilusiones de Boston River y Millonarios en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 podrían llegar aun momento límite. Son los equipos con más necesidad de triunfo en el grupo C, pues llegan a este duelo por detrás de Sao Paulo y O’Higgins.

En cualquier partido de fútbol habrá que tener en cuenta siempre al tercer elemento que puede influir en un resultado: el árbitro. Pues Conmebol ha designado para esta oportunidad a un colegiado que hará su debut por torneos continentales profesionales y con el que espera poner en marcha una nueva historia en el plan normal de renovación del arbitraje. Se trata del argentino Andrés Gariano.

El nacido en San Carlos de Bariloche cumplirá 41 años en menos de un mes y es un juez realmente nuevo en la actividad. Hizo sus primeras apariciones en el fútbol argentino en el 2020 y recién va a recibir la oportunidad de mostrar sus condiciones a nivel profesional internacional. Viene de tener acción en el reciente Campeonato Sudamericano Sub 17 en el que Colombia se consagró campeón y donde dirigió tres encuentros.

Aunque lo más normal es que haya dudas sobre un árbitro que está estrenándose en algún ámbito, no resulta en un hecho contundente como para augurar que lo vaya a hacer mal. De hecho, cansada de ver tantos jueces experimentados cometiendo errores absurdos, buena parte de la opinión pública viene valorando de mejor manera que la responsabilidad la tenga alguien con el deseo de surgir y construir su nombre a través de buenas actuaciones.

Se ha mencionado la trascendencia del encuentro entre Boston River y Millonarios porque el interés en los puntos llega a punto de urgencia para ambos. El cuadro uruguayo ha perdido en sus tres presentaciones y la mínima esperanza que le queda de avanzar empieza por la obligación de tres puntos en casa. Un resultado distinto ya lo dejará sin posibilidades matemáticas.

Por el lado del Embajador, tendrá que revalidar la superioridad que mostró contra el mismo rival en Bogotá, sabiendo que el duelo entre O’Higgins y Sao Paulo le permitirá recortarle camino a uno o a ambos en la pelea por el primer puesto para avanzar directamente a octavos de final o el segundo, que da paso al repechaje contra algún tercero de la Copa Libertadores que será transferido a este certamen.

Además, el cuadro albiazul llega con una obligación extra. La reciente eliminación en la primera fase de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I lo obliga a concentrarse exclusivamente en la Copa Sudamericana. Será la oportunidad de reivindicarse con la obtención de un boleto que lo mantenga con vida en el plano internacional de cara al segundo semestre.

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