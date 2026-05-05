Deportes Tolima vs Nacional, en vivo: dónde ver la Copa Libertadores 2026
El ‘Pijao’ busca marcar la diferencia ante el ‘Bolso’ de Uruguay en un grupo muy equilibrado.
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Llega la hora de la verdad en la Copa Libertadores. Inicia la segunda vuelta de cotejos, los cuales definirán el futuro de los equipos colombianos en el plano internacional. Uno de los duelos más atractivos, sin duda, será el del Deportes Tolima y Nacional de Montevideo en Ibagué.
El ‘Pijao’, en un grupo más que parejo, buscará firmar los tres puntos y sellar su segundo triunfo al hilo, ahora frente al equipo dirigido por Jorge Bava. Prohibido perder para cualquiera de los dos, recordando que un mínimo detalle podría costar la eliminación.
Horario y dónde ver el Deportes Tolima vs Nacional por la jornada 4 de la Copa Libertadores
Este compromiso, en el Manuel Murillo Toro de Ibagué, tendrá su pitazo inicial este miércoles 6 de mayo a partir de las 9:00 p.m. (hora COL). El encargado de tomar las riendas será el árbitro Raphael Clauss de Brasil. Por su parte, en territorio uruguayo, el inicio del duelo está pactado para las 23:00 horas.
¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Deportes Tolima vs Nacional
Así formaría Deportes Tolima: Neto Volpi; Edwar López, Cristian Arrieta, Jan Angulo, Anderson Angulo, Kelvin Flórez; Bryan Rovira, Sebastián Guzmán; Juan Pablo Torres, Luis Sandoval y Adrián Parra. DT: Lucas González.
Así formaría Nacional: Luis Mejía; Agustín Rogel, Sebastián Coates, Camilo Cándido; Alexander Dos Santos, Luciano Boggio, Nicolás Lodeiro; Baltasar Barcia, Nicolás Rodríguez, Tomás Verón y Maximiliano Gómez. DT: Jorge Bava.
Pronóstico de la Copa Libertadores: ¿quién es el favorito del Deportes Tolima vs Nacional según la IA?
Según lo manifestó ChatGPT, este duelo sí es más parejo que el Santa Fe vs Corinthians. De hecho, sin comprometerse mucho, da como ligeramente favorito al Deportes Tolima por el contexto del pleito. La localía parece ser un factor diferencial.
En el grupo están igualados en puntos. Hay un nulo margen de error rumbo a la segunda vuelta en la Copa Libertadores. Aunque el ‘Bolso’ derrotó 3-1 al Tolima en Montevideo, los dirigidos por Lucas González se podrían hacer más fuertes en casa.