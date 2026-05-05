Daniel Torres, con altas expectativas de triunfo ante Corinthians

Desde que el volante e ídolo de la institución ‘Cardenal’ regresó, el equipo siempre ha jugado la segunda fase de la Liga.

Daniel Torres habla en la previa ante Corinthians / @SantaFe

Independiente Santa Fe abrió sus puertas este martes a los medios de comunicación, después de lo que fue la victoria ante Internacional de Bogotá y la preparación del duelo ante Corinthians, por la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Uno de los capitanes, Daniel Torres, entregó sensaciones de lo que puede ser la resurrección del equipo en la ‘Gloria Eterna’.

“Vamos partido a partido, ya pasamos todo lo que fue la clasificación de la Liga y ahora estamos concentrados en buscar la primera victoria en Copa Libertadores. Entendemos que vamos partido a partido. Es algo que es bueno para nosotros, porque no nos quedamos con los 2 partidos que ya perdimos, pero ahora vamos con las posibilidades de seguir avanzando en grupos. El pasado es para corregir ahora la vista es Corinthians”.

“Somos creyentes de la santa fe”

“Todos los equipos se entrenan, tienen hinchada, tienen historia, pero hay algo que siempre he recalcado es la fe que tiene Independiente Santa Fe, eso es lo que carecen las demás personas cuando nos ven, creen que no lo vamos a lograr, pero la fe nuestra sí lo logra. Mientras las matemáticas se nos den, será difícil, pero vamos a ir por ello”, detalló el mediocampista.

“Los resultados marcan mucho y esto se ve reflejado en los últimos 2 juegos de esta Libertadores. Sí, nos ganaron, pero cuando nos marcan el primero no hemos sido superados, pero cuando nos marcan nos cuesta revertir la situación. Pero siempre habrá tiempo y oportunidad para revertir los resultados, sumar de a 3 y ganar mañana”, detalló Daniel Torres.

“Buscaremos recuperar terreno en esta Libertadores”

“La más alta siempre. El Copa clasificar de grupos y Liga seguir avanzando a las demás fases. Es fácil decirlo, complicado conseguirlo, pero bueno, lo creemos y vamos por ello. En ese paso a paso tenemos la convicción de conseguirlo”.

“Creemos que hay que mejorar bastante, con lo que hemos dado no lo hemos logrado. La unión que hay con la hinchada es importante, tenemos que conseguir los resultados en casa, en casa nos hemos hecho fuerte, pero hoy en día sí, ese avanzar lo tendremos mañana consiguiendo un resultado importante, que es con 3 puntos”.

“Fácil no es, más cuando hemos visto los otros partidos de ellos, aparte del que jugamos contra ellos. Esperamos ser intensos, con los jugadores que tenemos, en la parte ofensiva intentaremos marcarle. El mismo partido irá diciéndonos cómo vamos a lograr los 3 puntos. Con garra y corazón que nos caracteriza lograremos hacerles daño y quedarnos con la victoria”, ultimó Daniel Torres para el partido ante Corinthians.

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