Mikel Arteta manda a la guerra al Arsenal y lanza dura advertencia al Atlético de Madrid

El Arsenal recibirá al Atlético de Madrid en el Emirates Stadium de Londres, en el segundo capítulo de la serie de semifinales de la Champions League

Mikel Arteta sueña con la Champions League | Action Images vía Reuters: Lee Smith

El Arsenal de Mikel Arteta se prepara para una cita crucial este martes 5 de mayo, cuando reciba al Atlético de Madrid en el Emirates Stadium de Londres, en la vuelta de las semifinales de la Champions League, un enfrentamiento determinante para los Gunners, que sueñan con conquistar la Orejona por primera vez en su historia; consciente de la magnitud del compromiso, el técnico español dejó claro en la conferencia de prensa previa que entiende la enorme responsabilidad que recae sobre sus hombros en un encuentro que puede marcar el rumbo del club.

El primer capítulo de la eliminatoria, disputado en el Estadio Metropolitano, casa de los Colchoneros, terminó con un empate 1-1 que deja la vuelta completamente abierta; sin embargo, el Arsenal contará con el respaldo de su afición en Londres, ilusionada por el nivel que ha mostrado el equipo desde la llegada de Mikel Arteta al banquillo, aunque la exigencia es máxima, ya que sin títulos que respalden el proyecto, la gestión del técnico español podría quedar bajo cuestionamiento ante la fuerte inversión realizada por el club en las últimas temporadas.

“Estamos hambrientos de jugar y ganar. Hemos esperado mucho tiempo para tener este tipo de noches. Lo primero es llegar con la mejor preparación para el juego y tener claridad, eso es lo más importante. La idea que tengo en mente para este equipo es que trabajamos todos los días para ganar lo máximo posible y poner a este club en el lugar en el que se merece, ser uno de los clubes más importantes de Europa”, indicó el estratega frente a los medios de comunicación presentes.

Mikel Arteta tiene claro que el desenlace no depende únicamente de sus decisiones, pero encuentra en sus jugadores motivos sólidos para creer en la clasificación ante un Atlético de Madrid que ha alcanzado una madurez competitiva capaz de sostener eliminatorias de alto nivel en la Champions League, luego de varios intentos fallidos bajo la dirección de Diego Pablo Simeone, estratega que parece haber moldeado el carácter del conjunto rojiblanco en este tipo de circunstancias.

“Los veo entrenar cada día. Ellos me dan las razones para creer de que podemos hacemos posible. No puedo esperar para vivir este momento con nuestros aficionados y generar algo especial que nos lleve hasta la final”, recalcó Mikel Arteta un día antes de las semifinales de vuelta de la Champions League.

El Arsenal presume una estadística demoledora con 41 victorias en 58 partidos disputados esta temporada, un rendimiento que respalda su candidatura, pero Mikel Arteta tiene claro que el desafío ante el Atlético de Madrid exigirá un contexto completamente distinto, donde los números quedan al margen frente a la exigencia de la eliminatoria.

“Creo que de la manera que compiten, que juegan y el deseo que tienen de ganar, me han demostrado todo el año que debo confiar en ellos. Mañana será un partido diferente pero estamos preparados para jugarlo, para competirlo y para ganarlo”, sentenció.

Te puede interesar: