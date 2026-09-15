¡La Orejona llega a Múnich y Barcelona! Definidas las sedes de las finales de la Champions League 2028 y 2029

El Allianz Arena y el Camp Nou serán los escenarios para que se dispute el trofeo de la Champions League tras una reunión dentro de la UEFA

Ya hay sede para las finales de la Champions League 2028 y 2029 | Reuters

El Allianz Arena de Múnich y el Camp Nou de Barcelona serán las sedes de las finales de la Champions League en 2028 y 2029, respectivamente. La decisión fue tomada este martes 15 de septiembre por el Comité Ejecutivo de la UEFA (Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol) durante una reunión celebrada en Salónica, Grecia, donde también se definieron los escenarios para otras finales de las principales competiciones europeas.

El Camp Nou recibirá por primera vez una final de la Champions League en el siglo XXI y albergará por tercera ocasión el partido decisivo por el trofeo. El inmueble catalán ya fue escenario de las finales europeas de 1989 y 1999, por lo que su designación para 2029 supondrá el regreso de uno de los encuentros más importantes del futbol mundial a Barcelona. La candidatura fue impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, la Real Federación Española de Fútbol y el Gobierno español.

Los interesados en albergar las finales tuvieron como fecha límite el pasado 10 de junio para presentar sus candidaturas. Entre las propuestas también apareció el icónico Estadio de Wembley; sin embargo, los altos mandos de la UEFA se decantaron por el Camp Nou para 2029, un recinto que estrenará su cubierta en 2027 como parte del ambicioso proyecto de renovación del estadio.M

Uno de los grandes atractivos del renovado Camp Nou será su capacidad, que alcanzará las 104 mil 600 localidades, una cifra que establecerá un nuevo récord para una final de la Champions League. Para 2028, en cambio, la UEFA no tuvo dudas en elegir al Allianz Arena de Múnich, un estadio con amplia experiencia en la organización de grandes acontecimientos deportivos y eventos internacionales.

Además de definir las sedes para las próximas finales de la Champions League, la UEFA también anunció los escenarios que recibirán las finales de la Champions League Femenil, la Europa League, la Conference League y las Supercopas. De esta manera, el organismo europeo comenzó a trazar el calendario de grandes citas que tendrán como protagonistas a los principales clubes del continente durante los próximos años.

Sedes de las finales

UEFA Champions League

2028: Allianz Arena/Munich Football Arena, Múnich

2029: Camp Nou, Barcelona

UEFA Women’s Champions League

2028: Groupama Stadium/Parc Olympic Lyonnais, Lyon-Décines

2029: Principality Stadium/National Stadium of Wales, Cardiff

UEFA Europa League

2028: National Arena, Bucarest

2029: National Stadium Serbia, Belgrado

UEFA Conference League

2028: Juventus Stadium, Turín

2029: Puskás Aréna, Budapest

Supercopa de la UEFA

2027: Johan Cruyff ArenA, Amsterdam

2028: Astana Arena, Astana

UEFA Champions League de Fútbol Sala

2027: Biel/Biena Arena, Suiza

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