¡La Orejona llega a Múnich y Barcelona! Definidas las sedes de las finales de la Champions League 2028 y 2029
El Allianz Arena y el Camp Nou serán los escenarios para que se dispute el trofeo de la Champions League tras una reunión dentro de la UEFA
El Allianz Arena de Múnich y el Camp Nou de Barcelona serán las sedes de las finales de la Champions League en 2028 y 2029, respectivamente. La decisión fue tomada este martes 15 de septiembre por el Comité Ejecutivo de la UEFA (Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol) durante una reunión celebrada en Salónica, Grecia, donde también se definieron los escenarios para otras finales de las principales competiciones europeas.
El Camp Nou recibirá por primera vez una final de la Champions League en el siglo XXI y albergará por tercera ocasión el partido decisivo por el trofeo. El inmueble catalán ya fue escenario de las finales europeas de 1989 y 1999, por lo que su designación para 2029 supondrá el regreso de uno de los encuentros más importantes del futbol mundial a Barcelona. La candidatura fue impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, la Real Federación Española de Fútbol y el Gobierno español.
Los interesados en albergar las finales tuvieron como fecha límite el pasado 10 de junio para presentar sus candidaturas. Entre las propuestas también apareció el icónico Estadio de Wembley; sin embargo, los altos mandos de la UEFA se decantaron por el Camp Nou para 2029, un recinto que estrenará su cubierta en 2027 como parte del ambicioso proyecto de renovación del estadio.M
MÁS INFORMACIÓN: Calendario Europa League 2026-27: así se juega la fase liga
Uno de los grandes atractivos del renovado Camp Nou será su capacidad, que alcanzará las 104 mil 600 localidades, una cifra que establecerá un nuevo récord para una final de la Champions League. Para 2028, en cambio, la UEFA no tuvo dudas en elegir al Allianz Arena de Múnich, un estadio con amplia experiencia en la organización de grandes acontecimientos deportivos y eventos internacionales.
Además de definir las sedes para las próximas finales de la Champions League, la UEFA también anunció los escenarios que recibirán las finales de la Champions League Femenil, la Europa League, la Conference League y las Supercopas. De esta manera, el organismo europeo comenzó a trazar el calendario de grandes citas que tendrán como protagonistas a los principales clubes del continente durante los próximos años.
Sedes de las finales
MÁS INFORMACIÓN: Calendario Champions League 2026-27: así se juega la fase liga
UEFA Champions League
- 2028: Allianz Arena/Munich Football Arena, Múnich
- 2029: Camp Nou, Barcelona
UEFA Women’s Champions League
- 2028: Groupama Stadium/Parc Olympic Lyonnais, Lyon-Décines
- 2029: Principality Stadium/National Stadium of Wales, Cardiff
UEFA Europa League
- 2028: National Arena, Bucarest
- 2029: National Stadium Serbia, Belgrado
UEFA Conference League
- 2028: Juventus Stadium, Turín
- 2029: Puskás Aréna, Budapest
Supercopa de la UEFA
- 2027: Johan Cruyff ArenA, Amsterdam
- 2028: Astana Arena, Astana
UEFA Champions League de Fútbol Sala
- 2027: Biel/Biena Arena, Suiza