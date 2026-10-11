¿Habrá clases el 12 de octubre? Esto dice la SEP para el Día de la Raza en México

Te contestamos la pregunta sobre si los estudiantes tendrán que presentarse a clases

¿Hay clases el lunes 12 de octubre? | Reuters.

El próximo lunes 12 de octubre de 2026 se conmemora en México el Día de la Raza, actualmente denominado Día de la Nación Pluricultural, una fecha que recuerda un acontecimiento de la historia del continente americano. Ante esta conmemoración, estudiantes, padres de familia y docentes tienen dudas sobre la posibilidad de disfrutar de un fin de semana largo.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) establece las fechas de descanso, vacaciones y suspensión de actividades académicas mediante su calendario escolar 2026-2027, que contempla 185 días de clases para los niveles de preescolar, primaria y secundaria en todo el territorio nacional.

Aunque el 12 de octubre tiene un significado histórico, no todas las conmemoraciones representan un día de descanso obligatorio. Por ello, es importante conocer qué establece la SEP para este lunes y cuáles serán las próximas fechas sin actividades escolares antes de que termine 2026.

¿Qué se celebra el 12 de octubre en México y es un día feriado oficial?

Cada 12 de octubre se conmemora la llegada de Cristóbal Colón al Continente Americano en 1492, acontecimiento que durante décadas se identificó como el Día de la Raza y que marcó el inicio de un proceso de conquista y colonización que transformó la historia de América.

En México, esta conmemoración también ha experimentado cambios en su denominación. Desde 2020, la fecha se reconoce oficialmente como el Día de la Nación Pluricultural, con el propósito de destacar la diversidad cultural, étnica y lingüística del país, así como la presencia histórica de los pueblos indígenas.

Sin embargo, el 12 de octubre no es un día de descanso obligatorio en México, debido a que no aparece entre las fechas establecidas en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Por esta razón, la conmemoración no implica una suspensión general de actividades laborales ni el pago adicional que corresponde a los días festivos oficiales.

¿Hay clases el próximo lunes 12 de octubre de 2026? Esto dice la SEP

La respuesta es sí. El lunes 12 de octubre de 2026 habrá clases de manera habitual en las escuelas de educación básica, según el calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar 2026-2027.

La dependencia federal no contempla esta fecha como suspensión de labores docentes, periodo vacacional o sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE). Por lo tanto, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria deberán presentarse en sus respectivos planteles, tanto públicos como privados incorporados al Sistema Educativo Nacional.

El calendario vigente, que comenzó el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio de 2027, establece las jornadas de descanso correspondientes al ciclo escolar. No obstante, pueden existir suspensiones extraordinarias por determinaciones de las autoridades educativas locales, particularmente ante situaciones de emergencia.

De acuerdo con la programación nacional, el siguiente día sin clases será el viernes 30 de octubre, cuando se celebrará la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, una jornada destinada a la organización y evaluación de las actividades educativas.

¿Cuál es el próximo día festivo oficial en la SEP y cuántos más quedan en 2026?

El siguiente día de suspensión de labores docentes establecido en el calendario de la SEP será el lunes 2 de noviembre de 2026, con motivo del Día de Muertos. Esta fecha permitirá que los alumnos disfruten de cuatro días consecutivos sin clases, debido a que el viernes 30 de octubre también se suspenderán las actividades académicas por el Consejo Técnico Escolar.

Después del 12 de octubre, quedan tres fechas de suspensión de labores docentes en 2026: el 2 de noviembre, el 16 de noviembre y el 25 de diciembre. Además, se realizarán dos sesiones del Consejo Técnico Escolar y una jornada de registro de calificaciones.

Estas son las próximas fechas relevantes del calendario de la SEP:

Fecha Motivo Viernes 30 de octubre Consejo Técnico Escolar Lunes 2 de noviembre Día de Muertos Viernes 13 de noviembre Registro de calificaciones Lunes 16 de noviembre Conmemoración de la Revolución Mexicana Viernes 27 de noviembre Consejo Técnico Escolar Viernes 25 de diciembre Navidad, dentro del receso escolar

Además, las vacaciones de invierno comenzarán el lunes 21 de diciembre de 2026 y se extenderán hasta el 5 de enero de 2027. El calendario contempla actividades escolares el 6 de enero y el regreso a clases el jueves 7 de enero.

De esta manera, las familias podrán organizar sus actividades con base en las fechas establecidas por la SEP, mientras que el lunes 12 de octubre se mantiene como un día regular de clases en el calendario nacional.