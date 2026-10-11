El bicampeón olímpico Eliud Kipchoge agrega otro hito a su carrera: récord en el maratón de Melbourne a los 41 años

Eliud Kipchoge rompió el récord del Maratón de Melbourne con un tiempo de 2h09:10, en medio de su objetivo de correr en todos los continentes

Eliud Kipchoge continúa haciendo historia | Reuters

El bicampeón olímpico Eliud Kipchoge volvió a demostrar por qué su nombre se encuentra en el salón de los inmortales del atletismo. Con 41 años, el corredor keniano rompió el récord del Maratón de Melbourne con un tiempo de 2:09:10 este domingo 11 de octubre, en su intento de correr un maratón en cada continente a lo largo de tres años.

Lo insólito es que el campeón de Melbourne se quedó sin el premio de 25 mil euros debido a que, según algunos reportes de la prensa australiana, no se habría inscrito en la competencia. Sin embargo, su logro va más allá del premio económico, pues consiguió su primera victoria en un maratón desde Berlín 2023, con lo que puso fin a una sequía de tres años.

“Hoy ha sido un día muy especial, no solo por disputar la tercera etapa de mi gira mundial, sino también por conseguir un nuevo récord de la carrera. Me llena de orgullo correr junto a las generaciones más jóvenes e inspirar a la comunidad de corredores de Melbourne”, declaró Eliud Kipchoge ante los medios de comunicación.

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El keniano lanzó su ataque a partir del kilómetro 27 con la intención de despegarse de sus rivales. Pese a que los demás candidatos al título intentaron seguirlo de cerca, Kipchoge logró distanciarse y cruzar la meta con una ventaja de 1:25 minutos sobre su principal perseguidor.

Entre los logros del atleta keniano destaca su envidiable colección de victorias en los majors: Berlín (2015, 2017, 2018, 2022 y 2023); Londres (2015, 2016, 2018 y 2019); Chicago (2014), y Tokio (2022). A estos resultados se suman sus dos medallas de oro olímpicas, obtenidas en Río de Janeiro 2016 y Tokio 2021.

Eliud Kipchoge mantiene el reto personal de correr en los continentes que aún le faltan para cumplir su objetivo en un plazo de tres años. Por ello, 2027 será un año fundamental en su desafío antes del retiro. Pese a sus 41 años, el keniano dejó claro que “aún está en su mejor momento”.

“El atleta de mayor edad sigue compitiendo, pero estoy contento de correr con la Generación Z. Aumenté el ritmo después de los 30 kilómetros para ver si podía correr bien y batir el récord de la carrera. Mi plan funcionó a la perfección”, declaró el campeón de Melbourne. “El circuito fue realmente maravilloso. Disfruté viendo a la gente de pie, animando y gritando mi nombre. Fue una experiencia diferente: correr en un circuito precioso, pero también en la pista de Fórmula 1 y, sobre todo, terminar en un campo de críquet”.