Crystal Palace vs Nottingham Forest, en vivo la Premier League 2026-27: resultado y goles de la jornada 6

Ambos equipos han tenido un mal arranque de temporada y requieren los puntos para alejarse de posiciones de descenso.

Crystal Palace y Nottingham Forest miden su irregularidad.

¿A qué hora inicia Crystal Palace vs Nottingham Forest hoy, 11 de octubre de 2026?

El momento para el inicio del encuentro dependerá del territorio donde se encuentre la persona. Por ejemplo, alguien en América deberá restar algunas horas con respecto a Inglaterra. Este partido se desarrollará en el Selhurst Park Stadium a las 2:00 p.m. locales.

México: 7:00 a.m.

7:00 a.m. Colombia: 8:00 a.m.

8:00 a.m. Estados Unidos (Washington D.C.): 9:00 a.m.

9:00 a.m. Centroamérica (Costa Rica): 7:00 a.m.

7:00 a.m. Argentina: 10:00 a.m.

Alineaciones de Crystal Palace vs Nottingham Forest para la jornada 6, al momento

Crystal Palace: Benítez; Richards, Jéffrson Lerma, Canvot; Khalaili, Timber, Wharton, Mitchell; Kamada, Strand Larsen y Yeremy Pino.

Nottingham Forest: Sels; Aina, Diomandé, Murillo; Daniel Muñoz, Schlager, McAtee, Williams; Ndoye, Gibbs-White y Liam Delap.

¿Dónde ver Crystal Palace vs Nottingham Forest en vivo? Canales de TV y streaming online

Hay varias posibilidades de canales y servicios de streaming para ver este duelo, pero dependerá de la disponibilidad en cada país:

México: Fox.

Fox. Colombia: ESPN y Disney+.

ESPN y Disney+. Estados Unidos: FuboTV, USA Network, Telemundo, Universo y SiriusXM FC.

FuboTV, USA Network, Telemundo, Universo y SiriusXM FC. Centroamérica: Fox.

Fox. Argentina: ESPN y Disney+.

Te puede interesar