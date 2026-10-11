Liverpool vs Manchester City en vivo: ¡Alineaciones listas en Anfield!
Liverpool recibe al Manchester City en Anfield. Los Citizens buscan mantener su paso perfecto, mientras los Reds intentan conseguir su primera victoria en casa
El City concede más oportunidades de las que refleja su marcador
Las estadísticas avanzadas de Opta muestran que Manchester City ha permitido oportunidades equivalentes a 7.25 goles esperados en sus primeros cinco partidos de Premier League. Sin embargo, el equipo solamente ha recibido cinco anotaciones, incluida una en propia puerta. Su registro de goles esperados en contra lo coloca en el undécimo lugar de la competición, una diferencia que muestra que los rivales han generado ocasiones para conseguir una mayor producción ofensiva.
El Manchester City juega tras el fallo por irregularidades financieras
El Manchester City afrontará su primer encuentro desde que una comisión independiente de la Premier League lo declaró responsable, el 29 de septiembre, de infracciones a las normas financieras correspondientes al periodo de 2009 a 2018. El club rechazó las conclusiones y presentó una apelación el 2 de octubre. Las posibles sanciones todavía no han sido determinadas, por lo que el equipo mantiene sus 15 puntos y el liderato de la competición antes de visitar Anfield.
La sociedad Isak-Gakpo queda fuera del partido
Alexander Isak no estará disponible para el encuentro contra Manchester City debido a una lesión muscular en el muslo sufrida durante la Fecha FIFA. Andoni Iraola confirmó la ausencia del delantero sueco, quien suma cuatro goles en cinco partidos de la Premier League. La baja representa un problema para el Liverpool, especialmente porque Hugo Ekitiké tampoco se encuentra disponible para ocupar el centro del ataque.
Liverpool también perdió a Cody Gakpo, quien sufrió una lesión de tobillo durante el parón internacional. El neerlandés acumula tres asistencias en la Premier League 2026-27 y todas fueron para Alexander Isak. De acuerdo con Opta, es la conexión de gol entre dos compañeros que más veces se ha repetido esta temporada. Ambos estarán ausentes ante Manchester City, por lo que Iraola deberá buscar nuevas asociaciones ofensivas.
El Manchester City puede conseguir su cuarta victoria consecutiva ante Liverpool
El conjunto de Manchester ganó los tres enfrentamientos que disputó ante Liverpool durante la temporada 2025-26. Primero consiguió una victoria de 3-0 en el Etihad Stadium por la Premier League, después se impuso 2-1 en Anfield y finalmente goleó 4-0 en los cuartos de final de la FA Cup. Los Citizens buscarán ampliar esa racha, mientras los Reds intentarán conseguir su primera victoria ante este rival desde febrero de 2025.
Enzo Maresca persigue una marca de Guardiola, Ancelotti y Solskjaer
Enzo Maresca podría convertirse en el cuarto entrenador en la historia de la Premier League que gana sus primeros seis partidos al frente de un mismo club. Hasta ahora, Carlo Ancelotti con Chelsea, Pep Guardiola con Manchester City y Ole Gunnar Solskjaer con Manchester United son los únicos que consiguieron esa marca. El técnico italiano suma cinco triunfos en sus primeras cinco jornadas con los Citizens
Iraola puede igualar a dos entrenadores históricos del Liverpool
Andoni Iraola tiene la oportunidad de convertirse en el tercer entrenador permanente del Liverpool que no pierde ninguno de sus primeros seis encuentros de liga al frente del equipo. Los únicos que consiguieron comenzar con una racha de esa naturaleza fueron Bob Paisley en 1974 y Joe Fagan en 1983. El técnico español acumula dos victorias y tres empates desde su llegada al conjunto de Anfield.
El Manchester City busca romper una sequía de 73 años en Anfield
Aunque el Manchester City ganó en su última visita al Liverpool por 2-1 en febrero de 2026, el conjunto de Manchester no consigue dos victorias consecutivas como visitante ante los Reds en partidos de liga desde 1953. Los Citizens buscarán terminar con una sequía de 73 años y confirmar su dominio reciente sobre uno de los rivales que más dificultades le ha provocado en territorio inglés.
¡Una rivalidad que cambia de protagonistas después de 11 años!
Liverpool y Manchester City protagonizarán su primer enfrentamiento de Premier League sin Jürgen Klopp ni Pep Guardiola en los banquillos desde marzo de 2015. En aquella ocasión, Brendan Rodgers dirigía a los Reds y Manuel Pellegrini a los Citizens, en un encuentro que terminó con victoria del Liverpool por 2-1 en Anfield. Ahora, Andoni Iraola y Enzo Maresca escribirán el primer capítulo de una nueva etapa en esta rivalidad.
¿Dónde ver el Liverpool vs Manchester City en vivo? Canales de TV y streaming online
El Liverpool vs Manchester City se podrá ver en vivo a través de HBO Max en México, plataforma que cuenta con la transmisión del encuentro correspondiente a la sexta fecha de la Premier League 2026-27. La señal estará disponible mediante dispositivos compatibles con el servicio de streaming y el acceso correspondiente a los contenidos deportivos.
Además, el encuentro aparece en la programación de TNT Sports, de acuerdo con los listados de transmisión publicados por el propio Manchester City. El inicio está programado para las 09:30 horas, tiempo del centro del país, cuando Liverpool intentará frenar la racha de cinco victorias consecutivas de los Citizens y conseguir su primer triunfo de la temporada frente a sus aficionados en Anfield.
Alineaciones del Liverpool vs Manchester City para la jornada 6, al momento
Liverpool: Alisson, Virgil van Dijk, Jérémy Jacquet, Milos Kerkez, Florian Wirtz, Alexis Mac Allister, Víctor Muñoz, Bradley Barcola, Ronald Araújo, Ryan Gravenberch y Lewis Koumas.
Manchester City: Gianluigi Donnarumma, Matheus Nunes, Rúben Dias, Marc Guéhi, Nico O’Reilly, Elliot Anderson, Enzo Fernández, Iliman Ndiaye, Rayan Cherki, Antoine Semenyo y Erling Haaland.
¿A qué hora inicia el Liverpool vs Manchester City hoy 11 de octubre de 2026?
El partido entre Liverpool y Manchester City se disputará este domingo 11 de octubre de 2026, a las 09:30 horas, tiempo del centro de México, en el estadio Anfield, correspondiente a la sexta jornada de la Premier League. El árbitro designado para dirigir el encuentro será Chris Kavanagh.
El duelo representa una oportunidad para que Liverpool reduzca la distancia de seis puntos que lo separa del Manchester City. Los dirigidos por Iraola todavía no conocen la derrota en el campeonato, pero tampoco han conseguido ganar en Anfield, después de empatar sus primeros dos compromisos como locales ante Nottingham Forest y Fulham.
Por su parte, el conjunto de Manchester ha ganado sus cinco encuentros de liga, con 13 goles a favor y cinco en contra. Erling Haaland vuelve a colocarse como una de las principales amenazas para la defensa del Liverpool, luego de registrar cinco anotaciones en el inicio de la campaña.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del Liverpool vs Manchester City, jornada 6 Premier League!
La Premier League 2026-27 presenta uno de los partidos más esperados de la sexta jornada, cuando Liverpool reciba al Manchester City este domingo 11 de octubre en Anfield. El encuentro enfrentará a dos equipos invictos, aunque con realidades distintas en la clasificación. Los Citizens llegan como líderes con 15 puntos, producto de cinco victorias consecutivas, mientras que los Reds ocupan la sexta posición con nueve unidades, tras dos triunfos y tres empates.
El Manchester City, dirigido por Enzo Maresca, buscará mantener su paso perfecto después de vencer al Sunderland por 5-3 en la jornada anterior. Por su parte, el Liverpool de Andoni Iraola llega tras derrotar 1-0 al Bournemouth y necesita conseguir su primera victoria como local de la temporada. Los Reds tendrán el reto de enfrentar al líder sin Alexander Isak ni Cody Gakpo, dos de sus principales opciones ofensivas.