Liverpool vs Manchester City en vivo: ¡Alineaciones listas en Anfield!

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La sociedad Isak-Gakpo queda fuera del partido

Alexander Isak no estará disponible para el encuentro contra Manchester City debido a una lesión muscular en el muslo sufrida durante la Fecha FIFA. Andoni Iraola confirmó la ausencia del delantero sueco, quien suma cuatro goles en cinco partidos de la Premier League. La baja representa un problema para el Liverpool, especialmente porque Hugo Ekitiké tampoco se encuentra disponible para ocupar el centro del ataque.

Liverpool también perdió a Cody Gakpo, quien sufrió una lesión de tobillo durante el parón internacional. El neerlandés acumula tres asistencias en la Premier League 2026-27 y todas fueron para Alexander Isak. De acuerdo con Opta, es la conexión de gol entre dos compañeros que más veces se ha repetido esta temporada. Ambos estarán ausentes ante Manchester City, por lo que Iraola deberá buscar nuevas asociaciones ofensivas.