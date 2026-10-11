Sassuolo vs Milan en vivo la Serie A 2026: resultado y goles de la jornada 6

Los Rossoneri buscan mantener el invicto en la temporada. Sigue las estadísticas, resultado y goles al momento

Sassuolo vs Milan, en vivo el partido de la Serie A en Italia | Claro Sports

¡Continúa la actividad de la Serie A! El Sassuolo recibe al Milan en el marco de la jornada 6 del fútbol de Italia. La escuadra local busca reencontrarse con el triunfo tras el descalabro sufrido ante el Monza en la última fecha, pero no tendrá una tarea fácil ya que del otro lado aparece unos Rossoneri que marchan invictos en el campeonato con tres triunfos y dos empates, en el quinto lugar de la clasificación.

¿A qué hora inicia el Sassuolo vs Milan hoy 11 de octubre de 2026?

El partido entre el Sassuolo y el Milan se juega hoy domingo 11 de octubre de 2026 en punto de las 10:00 horas tiempo del centro de México. Las acciones se llevarán a cabo en el Mapei, estadio situado en Reggio Emilia, Italia. Fue inaugurado en 1995 y cuenta con una capacidad para 21 mil espectadores.

Alineaciones del Sassuolo vs Milan para la jornada 6, al momento

Sassuolo.- Arijanet Murić; Ignace Van der Bremt, Duje Ćaleta-Car, Fedde Leysen, Josh Doig; Vasilije Adžić, Nemanja Matić, Darryl Bakola; Domenico Berardi, Sebastiano Esposito y Armand Laurienté.

Milan.- Mike Maignan; Mario Gila, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlović, Pervis Estupiñán; Samuel Chukwueze, Yunus Musah, Adrien Rabiot, Diego Moreira; Christian Pulisic; y Goncalo Ramos.

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¿Dónde ver el Sassuolo vs Milan en vivo? Canales de TV y streaming online

Sassuolo vs Milan se podrá seguir en vivo y en directo en México a través de la señal de ESPN, así como vía streaming por Disney+. En Claro Sports tendremos todas las acciones en nuestro tradicional minuto a minuto, en donde encontrarás las jugadas más destacadas, goles y resultado al momento.