Jack Campbell rompe el silencio tras su escalofriante lesión de cuello: “Tengo movimiento completo en las piernas”

El linebacker de los Lions confirmó avances en su movilidad y agradeció el apoyo recibido durante su recuperación

El defensivo quedó inmovil tras el choque | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

El linebacker de los Detroit Lions, Jack Campbell, rompió el silencio este miércoles 4 de noviembre, después de sufrir una lesión en el cuello que provocó su traslado de emergencia a un hospital durante el partido contra los Minnesota Vikings. El jugador de la NFL compartió un comunicado en el que confirmó avances en su recuperación, con movilidad completa en la parte inferior del cuerpo y una mejoría progresiva en las extremidades superiores, aunque reconoció que todavía enfrenta un proceso de rehabilitación.

El incidente ocurrió el domingo 1 de noviembre, durante el último cuarto del encuentro que Detroit ganó 19-15 sobre Minnesota en el Ford Field. Campbell quedó tendido sobre el terreno de juego después de intentar realizar una tackleada sobre T.J. Hockenson. Los servicios médicos tuvieron que inmovilizarlo y retirarlo en un vehículo de asistencia, mientras sus compañeros observaban la situación y varios se acercaban para mostrarle su respaldo.

La incertidumbre sobre su estado de salud se mantuvo durante los días posteriores, debido a que la organización evitó revelar detalles específicos sobre el alcance de la lesión. Sin embargo, el propio Campbell confirmó que su evolución ha sido favorable, además de agradecer las muestras de apoyo de aficionados, familiares, compañeros y personal médico. El defensivo también dejó claro que su recuperación todavía requiere tiempo y trabajo, sin establecer una fecha para regresar a los emparrillados.

STATEMENT FROM JACK CAMPBELL My family and I want to sincerely thank everyone for the overwhelming amount of love, prayers, and support we’ve received over the past few days. It means more to us than words can express. I’m incredibly encouraged by the progress I’ve made in such a short period of time. I have full movement in my lower body, and I’m continuing to make progress with movement in my upper body. I know there’s still work ahead, but I remain very optimistic. I’m taking things one day at a time, staying positive, and focusing on getting better. My faith in God has never been stronger. I know He has a plan for me, and I trust in that plan. I know there may be challenges ahead, but with my faith, my family, and so many people in my corner, I know we’ll get through this. I especially want to thank the athletic trainers and medical personnel who responded and cared for me on the field. I know those were difficult moments, and I’m incredibly grateful for the professionalism, compassion, and care you showed me. The way you handled everything and looked after me when I needed it most is something I’ll never forget. From the bottom of my heart, thank you. I also can’t say enough about the incredible care I’ve received from the medical team at Henry Ford Hospital and the Detroit Lions medical staff. They’ve been amazing to me and my family throughout this process, and I’m truly grateful for everything they’ve done. To my teammates, coaches, and everyone in the Lions organization, I want you to know how much I love and appreciate you. This team is a family to me, and the way everyone has been there for me means everything. I’m proud to be a Detroit Lion and couldn’t ask to be surrounded by a better group of people. One thing I’ve learned about Detroit is that this city is built on toughness, resilience, and grit. That’s exactly how I’m going to approach this challenge. Please continue to keep me and my family in your prayers. We feel the love, and I can’t thank everyone enough. God is good. My faith is strong. Jack Campbell — Detroit Lions (@Lions) November 4, 2026

Jack Campbell confirma avances en su recuperación y agradece las muestras de apoyo

En su primera declaración pública después del incidente, el linebacker de 26 años ofreció detalles sobre su movilidad y las expectativas que tiene respecto a su recuperación. El jugador expresó que los resultados obtenidos durante sus primeros días de atención médica le permiten mantener una actitud positiva: “Me siento increíblemente alentado por el progreso que he logrado en tan poco tiempo. Tengo movimiento completo en la parte inferior del cuerpo y sigo progresando con el movimiento de la parte superior”, explicó en el comunicado difundido por los Lions.

Campbell reconoció que su situación todavía representa un desafío físico, pero insistió en que mantiene la confianza en su recuperación. “Sé que todavía queda trabajo por delante, pero sigo siendo muy optimista. Estoy tomando las cosas un día a la vez, manteniéndome positivo y concentrado en mejorar”, señaló. También se refirió al respaldo que ha recibido durante su hospitalización: “Mi familia y yo queremos agradecer sinceramente a todos por la enorme cantidad de cariño, oraciones y apoyo que hemos recibido durante los últimos días. Significa para nosotros más de lo que las palabras pueden expresar”.

La fe también ocupó un lugar importante dentro de su mensaje. El defensivo manifestó que sus creencias religiosas y el acompañamiento de su entorno cercano representan una parte importante del proceso que enfrenta. “Mi fe en Dios nunca ha sido más fuerte. Sé que Él tiene un plan para mí y confío en ese plan. Sé que puede haber desafíos por delante, pero con mi fe, mi familia y tantas personas que me apoyan, sé que superaremos esto”, expresó el jugador, quien se convirtió en una de las principales figuras defensivas de Detroit desde su llegada a la NFL en 2023.

El integrante de los Lions dedicó otro apartado de su comunicado a los responsables de atenderlo durante los primeros minutos de la emergencia. “Quiero agradecer especialmente a los entrenadores atléticos y al personal médico que respondió y me atendió en el campo. Sé que fueron momentos difíciles y estoy increíblemente agradecido por el profesionalismo, la compasión y el cuidado que me demostraron”, afirmó. Campbell también reconoció el trabajo del equipo médico del Henry Ford Hospital y del personal sanitario de los Detroit Lions, quienes han participado en su atención desde el momento de la lesión.

¿Cómo ocurrió la lesión de Jack Campbell y qué han dicho los Detroit Lions?

La lesión ocurrió en la primera jugada del último cuarto del partido ante los Vikings, cuando Campbell intentó detener al ala cerrada T.J. Hockenson. Tras el contacto, el linebacker permaneció sobre el césped durante varios minutos y recibió asistencia antes de ser trasladado a un hospital para una evaluación de cuello. El lunes 2 de noviembre, los Lions informaron que los primeros resultados de las evaluaciones eran positivos, aunque decidieron reservar información adicional por respeto a la privacidad del jugador y su familia. El entrenador Dan Campbell, quien acudió al hospital, también señaló que había encontrado un ambiente positivo entre sus familiares.

La ausencia del defensivo representa un cambio para Detroit, debido a que Jack Campbell fue seleccionado al primer equipo All-Pro en la temporada 2025 y es uno de los capitanes de la defensiva. El jugador agradeció el respaldo de sus entrenadores y compañeros, además de asegurar que se siente orgulloso de pertenecer a la organización. “Algo que he aprendido sobre Detroit es que esta ciudad está construida sobre la fortaleza, la resiliencia y la determinación. Así es exactamente como voy a afrontar este desafío”, aseguró. Por ahora, no existe un diagnóstico definitivo divulgado públicamente ni una fecha establecida para su regreso a la NFL, mientras continúa su recuperación bajo supervisión médica.