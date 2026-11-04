Tena tiene definido quién tapará contra Canadá: eligió al que mejor sale en los centros

El técnico se define entre Morán, Navarro y Hagen.

Navarro lleva dos de los últimos ocho con Municipal | X: @Rojos_Municipal

Uno de los principales interrogantes que tiene Luis Fernando Tena en mente de cara al partido de ida frente a Canadá por los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026 es quién será el portero. Si bien su elegido siempre fue Nicholas Hagen, y cuando no estuvo él repartió los tres palos entre Kenderson Navarro y Luis Morán, para este partido particular la decisión tendría en sí un fundamento táctico.

El caso es que de los tres, con quien más ritmo de competencia viene y haciéndolo mejor es Luis Morán. El portero ha sido determinante para que Antigua esté primero en la tabla de posiciones del torneo Apertura, y en términos de lógica sería esperable que fuera a tapar contra los canadienses, pero aquí entra en escena un tema táctico que podría sentarlo…

Desde el cuerpo técnico consideran que será un partido en el que recibirán muchos ataques, y principalmente por los costados por medio de centros. Y de los tres, quien mejor registro tiene en cuanto a salidas es Kenderson Navarro, quien a diferencia de Moran viene con muy poco ritmo de competencia ya que ha jugado solo dos de los últimos diez partidos de su equipo.

Los citados por Tena para los juegos de Guatemala frente a Canadá por la Concacaf Nations League Navarro no viene siendo opción primera en Municipal, puesto que se hizo Braulio Linares desde inicios de 2026. Igualmente logró atajar en 10 partidos, pero lo cierto es que para estas instancias resulta muy importante que quien ataje esté en competencia. Hay quienes igualmente sostienen que la elección de Kenderson Navarro tiene que ver con que hace un año aproximadamente, fue quien tapó en el partido por los cuartos de final de la Copa Oro 2025 ante precisamente los canadienses, en donde tras igualar 1-1, Guatemala se impuso 6-5 por penales logrando así meterse en semifinales. Calendario de Guatemala en la Nations League Viernes 13 de noviembre: Guatemala vs Canadá, 20 hs, estadio Manuel Felipe Carrrara.

Martes 16 de noviembre: Canadá vs Guatemala, 19 hs, BMO Field (Toronto). Los 28 citados de Guatemala Luis José Morán Varela — Antigua G.F.C.

José Mario Rosales Marroquín — Antigua G.F.C.

Oscar Antonio Castellanos Santos — Antigua G.F.C.

William Jehú Fajardo Montenegro — Antigua G.F.C.

José Agustín Ardón Castellanos — Antigua G.F.C.

César Raúl Calderón Hernández — C.S.D. Municipal.

José Alfredo Morales Concua — C.S.D. Municipal.

Jefry Leonardo Bantes Rodríguez — C.S.D. Municipal.

Rudy Josué Muñoz Boteo — C.S.D. Municipal.

Rodrigo Saravia Samayoa — C.S.D. Municipal.

Kenderson Alessandro Navarro Hernández — C.S.D. Municipal.

Nicolás Samayoa Pacheco — C.S.D. Municipal.

Óscar Alexander Santis Cayax — Brunei DPMM F.C.

Allen José Yanes Pinto — Deportivo Mixco.

José Ramón Bolaños Boburg — Deportivo Mixco.Stheven

Adán Robles Ruiz — Comunicaciones FC.

Erick Diego Alejandro Lemus de Paz — Comunicaciones FC.

Jorge Eduardo Aparicio Grijalva — Xelajú M.C

Antonio de Jesús López Amenábar — Xelajú M.C.

Héctor Alejandro Morales Muñoz — Aurora F.C.

Nicholas George Hagen Godoy — Columbus Crew.

Aarón Joseph Herrera — sin club indicado en la imagen.

Matthew Dominic Evans Wolff — F. C. Wacker Innsbruck.

Olger Escobar — C.F. Montreal.

Rubio Méndez Rubín — El Paso Locomotive FC.

Néstor Adriel Cabrera Gabriel — New York Cosmos.

Arián Estuardo Recinos Vega — Penn State.

Darwin Gregorio Lom Moscoso — The Strongest. MÁS INFORMACIÓN: Los citados por Tena para los juegos de Guatemala frente a Canadá por la Concacaf Nations League Entradas Guatemala vs Canadá, precios y cuándo salen a la venta Tribuna: Q1 mil 300.

Q1 mil 300. Platea Sur: Q500.

Q500. Preferencia: Q450.

Q450. General Norte: Q200.

Q200. Preferencia visitante: Q450.

Te puede interesar