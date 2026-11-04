Real Madrid desata su poder ofensivo en Champions: Mbappé busca extender su racha goleadora ante el AEK

El delantero francés quiere prolongar su racha y Jude Bellingham podría romper un récord de Casillas

El Real Madrid quiere seguir dominante en Champions | Claro Sports

El Real Madrid continúa con paso perfecto en la Champions League 2026-27 y este miércoles 4 de noviembre tendrá una nueva oportunidad para demostrar su capacidad ofensiva. El conjunto español visitará al AEK de Atenas en la cuarta jornada de la fase de liga, con tres victorias consecutivas y un ataque que ha marcado 10 goles en sus primeros tres encuentros. Sin embargo, el equipo merengue deberá superar un historial que no le favorece en territorio griego.

Los dirigidos por José Mourinho llegan a este compromiso con Kylian Mbappé como una de sus principales referencias. El delantero francés ha marcado en sus últimos cinco partidos de Champions League y buscará extender esa racha frente a un rival que ha encontrado dificultades en sus compromisos recientes de la competencia.

Real Madrid y Mbappé, un ataque que no deja de marcar en Champions League

El conjunto blanco comenzó su participación en la fase de liga con una victoria de 2-1 frente al Inter de Milán en el Santiago Bernabéu. Posteriormente visitó a la Roma, donde consiguió imponerse 4-3 en un partido de siete anotaciones, y en la tercera fecha derrotó 4-1 al Leipzig para alcanzar nueve puntos de nueve posibles.

Los resultados confirman el momento ofensivo del Madrid, que promedia 3.33 goles por partido en la actual Champions League. Sin embargo, también ha recibido cinco anotaciones, un aspecto que tendrá que mejorar para evitar complicaciones frente al equipo griego. La capacidad para generar ocasiones ha sido una de sus principales fortalezas, aunque los encuentros ante Roma e Inter mostraron que todavía existen situaciones por corregir en defensa.

La tendencia se extiende a sus compromisos europeos más recientes. De acuerdo con las estadísticas de la UEFA, los últimos seis partidos del Real Madrid en Champions League han registrado 28 goles entre ambos equipos, con un promedio de 4.67 anotaciones por encuentro. Esta cifra no corresponde únicamente a los tantos del conjunto español, sino a la suma de los marcados y recibidos durante esa serie de enfrentamientos.

En medio de esa producción aparece Mbappé, quien atraviesa una racha de cinco partidos consecutivos con gol en la máxima competencia europea. El francés también guarda un antecedente especial frente al fútbol griego: en la temporada 2025-26 marcó los cuatro goles del triunfo 4-3 sobre Olympiacos, resultado que permitió al Real Madrid conseguir su primera victoria como visitante ante un representante de Grecia.

El enfrentamiento contra AEK representa una nueva oportunidad para que el atacante prolongue su registro. Si consigue marcar, Mbappé alcanzará seis apariciones consecutivas con gol en Champions League, mientras el conjunto merengue buscará mantener su invicto en la actual fase de liga y consolidarse entre los equipos que aspiran a terminar dentro de los ocho primeros lugares de la clasificación.

Grecia, una visita que históricamente se le complica al Real Madrid

A pesar de su capacidad ofensiva, el Real Madrid tiene una estadística que contrasta con su condición de favorito. En sus ocho visitas anteriores a clubes griegos dentro de las competiciones UEFA, solamente consiguió una victoria, además de cinco empates y dos derrotas. El único triunfo llegó precisamente frente al Olympiacos durante la temporada pasada, con Mbappé como protagonista.

El historial particular tampoco favorece al equipo español. AEK de Atenas permanece invicto en sus dos partidos como local frente al Real Madrid, con una victoria y un empate. El primero de esos enfrentamientos terminó 1-0 para los griegos en la Copa UEFA 1985-86, mientras que el segundo concluyó 3-3 durante la fase de grupos de la Champions League 2002-03.

Además, el AEK tampoco ha perdido como local ante clubes españoles en la Champions League. En sus dos antecedentes registra empates: 3-3 frente al Real Madrid en octubre de 2002 y 1-1 contra el Deportivo de La Coruña en septiembre de 2003. Esos resultados representan un desafío histórico para los merengues, aunque las condiciones actuales de ambos equipos son diferentes.

El conjunto ateniense comenzó esta edición de la Champions con una victoria de 1-0 sobre el LASK, pero posteriormente sufrió dos derrotas: 3-1 ante Shakhtar Donetsk y 5-1 frente al Manchester City. Con tres puntos después de tres jornadas, el equipo griego buscará recuperarse frente a un Madrid que todavía no conoce la derrota en la competencia.

Jude Bellingham puede superar un récord histórico de Iker Casillas

Además de la racha de Mbappé y el poder ofensivo del Real Madrid, el partido podría dejar una marca individual. Jude Bellingham acumula 59 encuentros en la Champions League y está a uno de alcanzar las 60 apariciones, una cifra que ningún futbolista ha conseguido a una edad tan temprana.

Si participa contra el AEK, Bellingham alcanzará los 60 partidos con 23 años y 128 días, con lo que superaría el registro de Iker Casillas, quien llegó a esa cantidad con 23 años y 167 días. El mediocampista inglés tendría así una nueva marca en su trayectoria, en una noche en la que el Madrid intentará prolongar su paso perfecto y Mbappé buscará mantener su racha frente al arco rival.

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