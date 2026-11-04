La Copa Asiática, reprogramada por la situación geopolítica en Medio Oriente: ¿Qué pasará con la F1, el Mundial sub 17 y la Copa Intercontinental?

El calendario deportivo tiene otros eventos en Arabia Saudita, Qatar y otros países de la región. Algunos ya han sufrido modificaciones, otros no

¿Qué pasará con los deportes en Medio Oriente? | NurPhoto via AFP, Reuters

La situación geopolítica en Medio Oriente llevó a la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) a cambiar la fecha de la Copa Asiática de Naciones. Originalmente programada para disputarse del 7 de enero al 5 de febrero del 2027 en Arabia Saudita, se jugará ahora del 23 de diciembre de 2027 al 21 de enero del 2028.

La Confederación Asiática tomó la decisión el 3 de noviembre, tras el último ataque realizado por los rebeldes hutíes de Yemen, quienes bombardearon el aeropuerto internacional de Riyadh el 10 de octubre, y la filtración de una lista de posibles objetivos, que incluyen los hoteles usados habitualmente por los equipos de la F1 y la Moto GP.

“El comité organizador de la Copa Asiática de la AFC aprobó reprogramar el torneo insignia de selecciones nacionales a la luz de las circunstancias excepcionales actuales derivadas de los acontecimientos en la región, incluidas las importantes complejidades logísticas y las interrupciones en los viajes. Se han creado circunstancias excepcionales para la organización y realización de la competición según lo programado originalmente, lo que hace necesario el aplazamiento en interés de todos los equipos participantes, oficiales y otras partes interesadas”, dijo la AFC en un comunicado.

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Varias competiciones de fútbol ya han sufrido cambios en sus calendarios. La Saudi Pro League decidió reprogramar la jornada 13. En marzo, la Champions League asiática cambió de fecha algunos de sus partidos debido a la guerra en Irán.

¿Qué pasará con la Copa Intercontinental y el Mundial sub 17 varonil?

El calendario del fútbol tiene par de torneos a disputarse en Medio Oriente en el cierre del 2026. A partir del 19 de noviembre, el Mundial sub 17 varonil se jugaría en Qatar, un país que ya ha declinado la sede de algunos eventos debido a la situación geopolítica. La mayoría de los partidos se celebrarían en el complejo deportivo Aspire Zone, en la ciudad de Rayán, y la final sería en el Estadio Internacional Khalifa.

En el mes de diciembre, se disputarán los últimos tres partidos de la Copa Intercontinental en Qatar, en un torneo en el que jugará el Toluca el 9 de diciembre ante el campeón de la Copa Libertadores, cuya final se jugará el 28 de noviembre. El ganador se medirá al Mamelodi Sundowns el día 12 y la final ante el PSG está programada el 16.

La FIFA no ha hecho ningún pronunciamiento sobre cambios en la organización de ambos torneos; de hecho, la venta de boletos para ambas competiciones sigue.

¿Más cancelaciones en la Fórmula 1?

El fútbol es la disciplina que más modificaciones ha tenido en su calendario debido a la situación geopolítica en Medio Oriente, pero no la única.La Fórmula 1 canceló dos carreras del calendario 2026, el Gran Premio de Bahrein (10 a 12 de abril) y el Gran Premio de Arabia Saudita (17 a 19 de abril) por la guerra en Irán.

Tras la parte ‘americana del calendario’ de la F1, las últimas dos carreras de 2026 se disputarán en esta región: el Gran Premio de Qatar, del 27 al 29 de noviembre, y en Yas Marina del 4 al 6 de diciembre. Liberty Media, empresa propietaria del serial, anunció que no habría cambios, según información de ESPN. El circuito de Imola es el plan de contingencia para el Gran Circo en caso de tener que cambiar la sede de la carrera.

La temporada 2027 de la F1 está programada a iniciar en Bahrein, del 12 al 14 de marzo, con el GP de Arabia Saudita el siguiente fin de semana. De momento, no hay cambios en la programación.

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Otros eventos deportivos que sí anunciaron cambios

Horas después del anuncio de la postergación de la Copa Asiática de Fútbol, MotoGP anunció cambios para el Gran Premio de Qatar. La organización se vio obligada a modificar el calendario de conferencias de prensa y otros eventos a realizarse el jueves 5 de noviembre debido a cambios en los traslados, y el equipo Yamaha anunció que no participará en la carrera.

El miércoles, Qatar declinó la sede del Campeonato de naciones de World Rugby en 2028 y 2032, un torneo que incluiría a las selecciones del Six Nations (Inglaterra, Francia, Italia, Irlanda, Escocia y Gales), además de Argentina, Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Japón y Fiyi.

El Rally Dakar iba a disputar su octava edición consecutiva en Arabia Saudita en enero del 2027, pero la organización optó por mudarlo a Portugal y Marruecos.

En el tenis también hay cambios. El WTA Finals se iba a jugar en Riyadh del 7 al 14 de noviembre, pero la sede se trasladó a Indian Wells. El torneo Six Kings Slam, en el que iban a jugar Novak Djokovic, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Alex de Minaur, Taylor Fritz y Learner Tien, iba a disputarse este fin de semana en Riyadh. Se disputará del 27 al 30 de diciembre en la ANB Arena, un recinto a 31 km. del Aeropuerto Internacional King Khalid, que fue bombardeado el 10 de octubre.

En el boxeo, Canelo Álvarez realizó su pelea en Riyadh el sábado 31 de octubre, pero tuvieron que modificar su llegada, aterrizando en otro aeropuerto y trasladándose varias horas en auto para llegar a la ciudad. La cartelera tuvo un combate menos, ya que Lindolfo Delgado se bajó del combate ante Arthur Biyarslanov.

La WWE tiene un evento el próximo fin de semana, el cual sigue agendado en Arabia Saudita, aunque con una nueva sede. Se iba a realizar en la Kingdom Arena, pero también se mudará al ANB Arena.