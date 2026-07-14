Castigo y precedente: La regla que no cumplió Estevis López en Panamá

El jugador no será tenido en cuenta.

Stump, técnico de Panamá. (FEPAFUT)

Luego de conocerse que Estevis López quedó fuera de la lista de convocados de la selección sub-20 de Panamá por decisión del director técnico Mike Stump, el episodio dejó un mensaje muy claro puertas adentro de la Federación Panameña de Fútbol. Más allá de tratarse de uno de los futbolistas con mayor proyección de la categoría, la determinación evidenció la postura firme de la FEPAFUT respecto a la disciplina, el compromiso y la prioridad que deben tener las selecciones nacionales por encima de cualquier situación individual.

Para entender lo sucedido, es importante recordar que López estaba citado para presentarse el domingo 12 de julio junto al resto de la delegación en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Desde allí, el plantel emprendía viaje rumbo a México para realizar un ciclo de preparación de cara al Premundial Sub-20, una competencia considerada clave dentro del proyecto de desarrollo de la selección panameña y que servirá para evaluar el funcionamiento del equipo antes del torneo oficial.

La selección #PanamáSub20 🇵🇦 ya se encuentra en Pachuca, México 🇲🇽 para encarar la fase final de su preparación previo a su debut en el Campeonato Sub-20 de @Concacaf 🏆.



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En los días previos, el mediocampista había participado de un período de pruebas en el Bayern Múnich, una experiencia de enorme valor para su carrera y que despertó ilusión tanto en el jugador como en el fútbol panameño. Inicialmente, López había comunicado que cumpliría con el cronograma establecido por la selección, pero poco antes del viaje solicitó incorporarse algunos días más tarde para disponer de un mayor descanso tras su regreso de Europa.

La respuesta del cuerpo técnico fue inmediata. Mike Stump entendió que hacer una excepción significaría romper una de las reglas fundamentales del grupo y decidió excluir al futbolista de la convocatoria para la gira. La medida sorprendió por tratarse de uno de los jugadores con mayor talento de la categoría, pero también dejó en evidencia que el seleccionador prioriza el funcionamiento colectivo por encima de cualquier nombre propio.

La decisión generó cierto malestar en el entorno del futbolista, que consideraba razonable el pedido luego del desgaste físico y los largos viajes que implicó su experiencia en Alemania. Sin embargo, desde la interna del seleccionado la postura fue distinta. El entrenador consideró que otorgarle ese beneficio habría significado colocar a López en una situación de privilegio respecto al resto de sus compañeros, quienes sí respetaron íntegramente el calendario fijado por la Federación.

Más allá de la polémica, el episodio marca un precedente importante dentro del fútbol panameño. La FEPAFUT y el cuerpo técnico dejaron en claro que vestir la camiseta de la selección implica asumir compromisos que deben ser respetados por todos los integrantes del plantel sin excepciones. El mensaje es contundente: la disciplina, la igualdad de condiciones y el sentido de pertenencia al seleccionado están por encima de cualquier situación individual, incluso cuando se trata de una de las mayores promesas del país.

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