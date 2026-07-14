Folarin Balogun admite que la polémica por su sanción generó nerviosismo en Estados Unidos

El delantero estadounidense reconoció que la anulación de su castigo generó ruido externo antes del partido contra Bélgica

Folarin Balogun rompe el silencio sobre su polémica roja | Reuters

Folarin Balogun habló sobre la controversia generada por la anulación de la suspensión que debía cumplir en los octavos de final del Mundial 2026. El delantero de Estados Unidos reconoció que la decisión provocó incertidumbre dentro del equipo antes del encuentro contra Bélgica.

“Mi reacción inicial fue de alegría por estar de vuelta en el equipo, pero al reflexionar, supe que iba a generar mucha controversia y casi podía percibir cierto nerviosismo en mis compañeros”, declaró el futbolista del Monaco durante una entrevista con CBS.

Balogun explicó que conoció la resolución mientras viajaba en el autobús con el resto de la selección estadounidense. El anuncio provocó gritos entre los jugadores, quienes se enteraron de que el atacante podría participar en el siguiente partido pese a haber sido expulsado ante Bosnia y Herzegovina.

La determinación también modificó la preparación del equipo, debido a que el cuerpo técnico había trabajado inicialmente sin contemplar al delantero. “Fue confuso, ya que el equipo entrenaba sin mí. Prácticamente desempeñé un papel secundario para mantener alta la moral”, señaló.

Balogun había recibido una tarjeta roja directa por una entrada sobre el defensor Tarik Muharemovic. Posteriormente, la FIFA dejó sin efecto la suspensión inmediata y estableció un castigo condicional, decisión que fue relacionada con una comunicación entre Donald Trump y el presidente del organismo, Gianni Infantino.

El atacante admitió que la atención mediática dificultó su preparación para el encuentro. “Intenté concentrarme lo mejor que pude a medida que se acercaba el partido. Pero fue difícil, hubo mucho ruido externo y es complicado evitarlo”, explicó.

Pese a reconocer el nerviosismo generado por la resolución, Balogun rechazó que el equipo hubiera afrontado el partido sin concentración. “Fue un partido difícil contra Bélgica y eso puede influir en si estábamos concentrados o no, pero por lo que sé, estando dentro del equipo y viendo la organización, estábamos totalmente concentrados antes del partido”.

Estados Unidos perdió 4-1 ante Bélgica y quedó eliminado en los octavos de final del Mundial 2026. Balogun participó en el encuentro después de que la sanción fuera modificada, aunque la decisión continuó generando cuestionamientos después de la salida del conjunto anfitrión.

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