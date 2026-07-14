España vuelve a ejercer su dominio sobre Francia

La Roja volvió a imponerse a Francia en una semifinal y extendió su dominio reciente, con el pase a la segunda final mundialista de su historia, 16 años después

La Roja mantiene su hegemonía reciente ante Francia | Franck Fife/AFP

España volvió a aparecer en el camino de Francia para dejarla fuera de otra definición. La Roja venció 2-0 a Les Bleus en las semifinales del Mundial 2026, con anotaciones de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, para conseguir el boleto a la segunda final mundialista de su historia.

El resultado permitió que el conjunto español regresara al partido por el título por primera vez desde Sudáfrica 2010, edición en la que levantó su única Copa del Mundo. En contraste, Francia se quedó a un paso de disputar su tercera final consecutiva, después de coronarse en Rusia 2018 y perder ante Argentina en Qatar 2022.

España abrió el marcador durante la primera mitad por medio de Oyarzabal, quien convirtió un penalti señalado después de una falta de Lucas Digne sobre Lamine Yamal. El delantero llegó a cinco anotaciones en el torneo y colocó a su selección en ventaja ante un equipo francés que no había estado abajo en el marcador durante esta Copa del Mundo.

Pedro Porro amplió la diferencia en el segundo tiempo tras una acción en la que participó Dani Olmo. La anotación del lateral terminó por encaminar la clasificación española, mientras Francia no encontró los espacios para revertir un encuentro condicionado por el orden defensivo y la circulación de balón de su rival.

Tres semifinales consecutivas con triunfo de España

El triunfo en el Mundial se sumó a una serie de resultados que ha colocado a España por encima de Francia en sus enfrentamientos recientes. La racha comenzó en las semifinales de la Eurocopa 2024, cuando La Roja remontó para imponerse 2-1 con goles de Lamine Yamal y Dani Olmo.

La historia se repitió en junio de 2025, ahora en las semifinales de la UEFA Nations League. España ganó 5-4 en Stuttgart en el partido con más goles registrado hasta entonces en la historia de la competencia, resultado que volvió a dejar al conjunto francés fuera de una final.

Con la victoria de este martes 14 de julio, España ha eliminado a Francia en tres semifinales de torneos oficiales durante tres años consecutivos: Eurocopa 2024, Nations League 2025 y Mundial 2026. Los marcadores reflejan partidos distintos, pero con un mismo desenlace a favor del conjunto español.

La tendencia también alcanzó al futbol olímpico, aunque se trata de selecciones con reglamentos de convocatoria diferentes a los combinados absolutos. En la final de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, España derrotó 5-3 a Francia en tiempo extra y se quedó con la medalla de oro en el Parque de los Príncipes.

España amplía su ventaja en el historial

Antes de la semifinal mundialista, ambas selecciones habían disputado 38 partidos: España acumulaba 18 triunfos, Francia tenía 13 y se habían registrado siete empates. El resultado del Mundial 2026 elevó la cuenta a 39 enfrentamientos, con 19 victorias españolas, 13 francesas y siete igualadas.

Francia, sin embargo, conserva dos antecedentes a su favor en partidos por un campeonato. Les Bleus vencieron 2-0 a España en la final de la Eurocopa 1984 y volvieron a superarla 2-1 en la definición de la Nations League 2021, con anotaciones de Karim Benzema y Kylian Mbappé.

En Copas del Mundo, el único antecedente había ocurrido en los octavos de final de Alemania 2006. Francia se impuso 3-1 con goles de Franck Ribéry, Patrick Vieira y Zinedine Zidane, después de que David Villa adelantara al conjunto español. Veinte años más tarde, España respondió en la semifinal de 2026 y dejó el balance mundialista con una victoria para cada selección.

España convirtió nuevamente a Francia en una de las víctimas de su ciclo reciente y trasladó ese dominio al escenario de una Copa del Mundo. Después de 16 años de espera, La Roja volverá a disputar el título y buscará sumar su segunda estrella, mientras Les Bleus deberán conformarse con el encuentro por el tercer lugar.

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