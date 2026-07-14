Luis de la Fuente celebra el pase de España a la final del Mundial 2026: “Francia enfrentó al mejor equipo del mundo”

España venció a Francia en la semifinal de la Copa del Mundo 2026 con un 0-2 en Dallas que emocionó a Luis de la Fuente, técnico de la Roja

Luis de la Fuente lleva a España a una nueva final de Copa del Mundo | Reuters

España alcanzó su segunda final en la historia de las Copas del Mundo tras vencer 0-2 a Francia este martes 14 de julio en el Estadio de Dallas, un resultado que dejó a la Roja con un importante impulso anímico luego de eliminar a la selección que llegaba como la principal favorita para conquistar el Mundial 2026, una situación que entiende a la perfección Luis de la Fuente, técnico del conjunto ibérico, quien destacó la importancia del triunfo conseguido por su equipo.

La selección española está cerca de conquistar su segundo campeonato del mundo, pero a diferencia del Mundial de Sudáfrica 2010, donde su generación dorada llegaba como la gran favorita, en esta Copa del Mundo de Norteamérica 2026 la Roja partió por detrás de Francia, un equipo que parecía imbatible por la combinación de figuras como Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola y Kylian Mbappé.

“Seguramente es lo que hemos hablado dentro. Nos enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero hoy se enfrentaban al mejor equipo del mundo”, declaró Luis de la Fuente tras reflexionar sobre la hazaña conseguida por su equipo en Dallas, donde más de 80 mil aficionados presenciaron la clasificación española a la gran final.

Fiel a su estilo, el técnico de España evitó entrar en polémica y reconoció que el mérito de la clasificación fue de sus futbolistas, quienes ahora deberán descansar antes de emprender su último viaje rumbo al MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey en busca de la segunda estrella para el conjunto ibérico.

“Ahora es difícil describir lo que uno siente, pero debe ser parecido a la felicidad y al orgullo de dirigir a profesionales como estos. Nos queda un paso más y vamos a intentar conseguirlo”, recalcó el estratega de 65 años.

Pese a que había dudas sobre si Luis de la Fuente mantendría su habitual esquema 4-3-3, sobre todo porque se enfrentaba a una Francia con múltiples opciones ofensivas, el entrenador fue claro y contundente al señalar que su único plan fue mantenerse fiel al trabajo que ha desarrollado desde que asumió el cargo hace casi cuatro años, una idea que posiblemente volverá a presentar en la final, donde se verá las caras con el ganador entre Inglaterra y Argentina.

“Seguro que sí, ahora hay mucha tensión acumulada, es una grandísima responsabilidad. Estar en la final del Mundial es un lujo sólo para los elegidos y uno tiene que asimilar todo esto. Cuando empezamos hace casi cuatro años con una idea, fuimos fieles a esa idea y nos ha traído hasta aquí”, sentenció.

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