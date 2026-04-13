Flick apela al juego en equipo y la mentalidad para la remontada del Barcelona ante el Atlético

El técnico blaugrana prioriza el rendimiento colectivo y la actitud ante el Atlético en un partido que exige precisión y control total

El alemán confía en la remontada del cuadro blaugrana | Reuters

En la previa de la vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League 2026, Hansi Flick, técnico del Barcelona, centró su mensaje en la ejecución del plan de juego como vía para revertir el 2-0 ante el Atlético de Madrid. El partido se disputará el 14 de abril en el Metropolitano, donde el equipo blaugrana necesita una actuación completa para mantenerse en la eliminatoria.

El análisis del entrenador parte de lo ocurrido en la ida. El Barcelona quedó condicionado por la expulsión de Pau Cubarsí y terminó cediendo ante la eficacia del Atlético, que capitalizó sus momentos con goles de Julián Álvarez y Alexander Sorloth. En ese contexto, el teutón planteó que el ajuste no pasa por cambiar la idea, sino por sostener el nivel futbolístico durante todo el partido. “Tenemos que centrarnos en tener una buena actuación y no tanto en el resultado, porque cuando jugamos bien somos capaces de marcar goles”.

El técnico alemán proyectó un escenario distinto en Madrid, donde el equipo deberá responder en todas las fases del juego ante un rival que ha mostrado consistencia en eliminatorias. El antecedente del conjunto de Diego Simeone, invicto como local en duelos de eliminatoria, forma parte del contexto competitivo que enfrenta el Barcelona.

“Tengo la sensación que será diferente a la ida. Será increíble. Podemos remontar. Es posible. Sabemos que jugamos contra un Atlético fuerte, con buenos jugadores ofensivos y defensivos. Tenemos que estar fuertes en todas las facetas y aprovechar las posibilidades”.

En su discurso, Flick eliminó el peso de las individualidades y reforzó la idea de bloque como elemento central para competir en un partido de este tipo. La insistencia en el funcionamiento colectivo se mantuvo como línea constante.. “Tenemos que jugar como un equipo. Es lo más importante. No me importa el aspecto individual. El equipo es lo más importante”.

Dentro de ese marco, el entrenador sí identificó herramientas específicas que pueden marcar diferencia, particularmente en los duelos individuales por banda. Ahí situó el rol de Lamine Yamal como uno de los recursos ofensivos del equipo. En 43 partidos está temporada, el atacante suma 40 colaboraciones de gol, incluyendo un tanto y dos asistencias en el derbi frente al Espanyol.

“Creo que Lamine ha rendido muy bien. Estoy muy contento con él. Él debe hacer lo que hace mejor, los unos contra unos… tenemos que tener diferentes opciones… Tenemos que jugar como un equipo. Es lo más importante. No me importa el aspecto individual. El equipo es lo más importante. Los partidos se pueden decidir por un momento. Esperemos que caiga de nuestro lado”.

El componente emocional también forma parte del plan. Flick subrayó la necesidad de sostener concentración, actitud y conexión en un entorno que exigirá máxima atención en cada acción del partido: “La mentalidad y la actitud son muy importantes mañana. Mi equipo, como ya dije, debe estar conectado con la afición. Y vemos el respeto que tenemos por nuestro rendimiento. Todas las acciones serán importantes. Tenemos que creer. El equipo está en el camino. Hay que ser valientes y jugar bien. Tenemos calidad. En los partidos contra el Atlético solemos ser un equipo mejor”.

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