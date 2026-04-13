Kendall Waston y un mensaje que puede doler en Alajuelense

Kendall Waston explotó tras la derrota de Saprissa y dejó una frase que puede doler en Alajuelense de cara al Clásico.

Kendall Waston habló en la previa del Alajuelense vs Saprissa | @SaprissaOficial

La derrota de Saprissa ante Municipal Liberia no solo dejó preocupación en Tibás por el resultado, sino que también encendió la previa del clásico nacional. Tras el tropiezo morado en casa, uno de los que dio la cara fue Kendall Waston, líder defensivo del Monstruo y autor del gol de descuento, quien habló con firmeza sobre el momento del equipo y dejó una frase que inevitablemente resonará en Alajuelense.

Waston reconoció que el golpe ante los pamperos duele, pero dejó en claro que en el camerino saprissista no existe resignación. Por el contrario, aseguró que el equipo mantiene el foco en el objetivo principal del Clausura 2026: pelear por el liderato. En ese contexto, lanzó un mensaje directo que puede interpretarse como un dardo hacia su máximo rival: “Nosotros estamos peleando por el primer lugar y no por entrar de cuarto”, afirmó, en referencia a una posición en la que actualmente se encuentra Alajuelense.

El defensor morado también anticipó lo que será el clásico en el Morera Soto, dejando claro que Saprissa irá a buscar el triunfo en Alajuela sin importar el traspié reciente. “Tenemos que seguir luchando, buscando el primer lugar, por ejemplo el clásico ir a ganarlo a Alajuela, ver qué sucede del otro y así vamos”, explicó, dejando una sensación de desafío que calienta aún más uno de los partidos más importantes del fútbol costarricense.

Más allá del mensaje, Waston también intentó ver el lado positivo del golpe ante Liberia, remarcando que este tipo de partidos pueden convertirse en un impulso si se canalizan de manera correcta. “Estos golpes dependen de cómo se canalicen, te pueden ayudar a dar la milla extra y fortalecer al equipo”, señaló, recordando además que el calendario no da tregua: primero la final del torneo de Copa y luego el clásico, en una seguidilla que podría marcar el rumbo de Saprissa en el cierre del campeonato.

El zaguero, además, jugó el partido bajo presión al estar al límite de suspensión por acumulación de amarillas. Incluso, estuvo envuelto en una acción polémica por un planchetazo al tobillo que algunos consideraron de expulsión, pero el árbitro Keylor Herrera decidió no mostrar la roja. Con Saprissa segundo con 27 puntos y Alajuelense quinto con 22, las palabras de Waston llegan en un momento caliente: el clásico se aproxima y el mensaje ya quedó instalado.

Te puede interesar –