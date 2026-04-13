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Nacional vs Deportes Tolima, en vivo: dónde ver la Copa Libertadores 2026

Publicado por Nelson Rivera

El equipo liderado por Lucas González espera sumar la primera victoria en el certamen, pero no la tendrá nda fácil.

Horario Nacional Vs Tolima
Horario y dónde ver Nacional Vs Tolima / Claro Sports.

Deportes Tolima no pudo ante Universitario, por la primera fecha de la Copa Libertadores, ahora tiene una dura labor, visitará a Nacional en Montevideo por la segunda jornada de la ‘Gloria de América’. Consulte todo los detalles del juego a realizarse en el Gran Parque Central en Claro Sports.

Horario y dónde ver el Nacional vs Deportes Tolima por la jornada 2 de la Copa Libertadores

El partido válido por la jornada 2 de la Copa Libertadores entre el elenco uruguayo y el colombiano a jugarse este martes 14 de abril a las 05:00 p.m. (hora colombiana) 07:00 de la noche (hora local) se puede ver a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

En Claro Sports tendremos la cobertura de este juego con minuto a minuto, crónica y todos los detalles que sucedan en Montevideo.

¿Alineaciones confirmadas? Así jugarían Nacional vs Deportes Tolima

  • Así formaría Nacional: Ignacio Suárez; Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Agustín Rogel, Tomás Viera; Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Nicolás Lodeiro; Mateo Barcia, Gonzalo Carneiro y Maxi Gómez.
  • Así formaría Deportes Tolima: Neto Volpi; Cristian Arrieta, Jan Angulo, Jherson Mosquera, Junior Hernández; Cristian Trujillo, Brayan Rovira, Sebastián Guzmán; Juan Torres, Adrián Parra y Luis Sandoval.

Pronóstico de la Copa Libertadores: ¿Quién es el favorito de Nacional vs Deportes Tolima según la IA?

Según ChatGPT: “Nacional: 46% – 48%. Empate: 26% – 28% y Deportes Tolima: 24% – 25%”. En cuanto a las casas de apuestas: “Nacional: ~1.70 – 1.85 Empate: ~3.5 Tolima: ~4.2” y por último: Localía: Nacional juega en casa → factor importante a su favor Momento: Nacional: irregular. Tolima: más sólido en números recientes y tendencia: partido cerrado (menos de 2.5 goles muy probable)”.

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