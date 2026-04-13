Nacional vs Deportes Tolima, en vivo: dónde ver la Copa Libertadores 2026
El equipo liderado por Lucas González espera sumar la primera victoria en el certamen, pero no la tendrá nda fácil.
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Deportes Tolima no pudo ante Universitario, por la primera fecha de la Copa Libertadores, ahora tiene una dura labor, visitará a Nacional en Montevideo por la segunda jornada de la ‘Gloria de América’. Consulte todo los detalles del juego a realizarse en el Gran Parque Central en Claro Sports.
Horario y dónde ver el Nacional vs Deportes Tolima por la jornada 2 de la Copa Libertadores
El partido válido por la jornada 2 de la Copa Libertadores entre el elenco uruguayo y el colombiano a jugarse este martes 14 de abril a las 05:00 p.m. (hora colombiana) 07:00 de la noche (hora local) se puede ver a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+.
En Claro Sports tendremos la cobertura de este juego con minuto a minuto, crónica y todos los detalles que sucedan en Montevideo.
¿Alineaciones confirmadas? Así jugarían Nacional vs Deportes Tolima
- Así formaría Nacional: Ignacio Suárez; Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Agustín Rogel, Tomás Viera; Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Nicolás Lodeiro; Mateo Barcia, Gonzalo Carneiro y Maxi Gómez.
- Así formaría Deportes Tolima: Neto Volpi; Cristian Arrieta, Jan Angulo, Jherson Mosquera, Junior Hernández; Cristian Trujillo, Brayan Rovira, Sebastián Guzmán; Juan Torres, Adrián Parra y Luis Sandoval.
Pronóstico de la Copa Libertadores: ¿Quién es el favorito de Nacional vs Deportes Tolima según la IA?
Según ChatGPT: “Nacional: 46% – 48%. Empate: 26% – 28% y Deportes Tolima: 24% – 25%”. En cuanto a las casas de apuestas: “Nacional: ~1.70 – 1.85 Empate: ~3.5 Tolima: ~4.2” y por último: “Localía: Nacional juega en casa → factor importante a su favor Momento: Nacional: irregular. Tolima: más sólido en números recientes y tendencia: partido cerrado (menos de 2.5 goles muy probable)”.