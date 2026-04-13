Metro CDMX: ¿Hay paro de trabajadores hoy lunes 13 de abril y cómo está el servicio?

Paro escalonado del sindicato reduce trenes, genera retrasos de hasta 20 minutos y provoca saturación en varias líneas del Metro CDMX

Movilidad en la CDMX este lunes 13 de abril | @MetroCDMX

El Metro de la Ciudad de México opera con afectaciones este lunes 13 de abril. El paro escalonado de trabajadores sindicalizados redujo la circulación de trenes en plena jornada de regreso a clases, elevando la demanda y los tiempos de traslado en la red.

Desde el arranque del servicio, usuarios reportaron esperas prolongadas en estaciones de alta afluencia, particularmente en líneas troncales como la 3 y la 7. La combinación entre menor número de corridas y mayor flujo de pasajeros provocó andenes saturados y dificultades para abordar trenes en horas pico.

El conflicto responde a la falta de acuerdos entre el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo y las autoridades capitalinas. Las demandas incluyen mejoras salariales, mantenimiento del sistema y condiciones operativas, en un contexto donde el propio sindicato señala rezagos estructurales en la red.

¿Hay paro en el Metro de la CDMX hoy lunes 13 de abril?

Sí hay paro en el Metro de la CDMX este lunes 13 de abril. El sindicato mantiene un esquema de paro escalonado que consiste en la negativa a realizar horas extra, lo que impacta directamente en la cantidad de trenes disponibles para operar en toda la red.

La medida inició desde el viernes previo, cuando se registraron 759 recorridos menos por falta de personal y material, con la Línea 3 como la más afectada. Para este lunes, la protesta se reactivó tras un fin de semana de operación regular, en coincidencia con el regreso a clases en la capital.

El sindicato advirtió que, de no recibir respuesta a sus demandas, las protestas podrían intensificarse durante la semana, incluyendo la incorporación de áreas técnicas y la posibilidad de un paro total. Las exigencias se centran en incremento salarial, mantenimiento y participación directa en trabajos de modernización del sistema.

Metro CDMX: ¿Cómo está el servicio? Líneas afectadas, al momento

El servicio del Metro opera de forma limitada este lunes. La reducción de trenes provocó intervalos que alcanzan hasta 20 minutos en algunas líneas, con avances lentos y estaciones saturadas en distintos puntos de la red.

En términos operativos, las líneas principales —como 1, 2, 3, 7, 8, 9, B y 12— cuentan con alrededor de 10 trenes en circulación, mientras que líneas secundarias —4, 5, 6 y A— operan con apenas seis unidades. Esta disminución explica los tiempos de espera elevados y la acumulación de usuarios en andenes.

Además, se reportan cierres puntuales que complican aún más la movilidad. Las estaciones San Antonio Abad, de la Línea 2, y Auditorio, de la Línea 7, permanecen sin servicio, mientras que la Línea A, junto con la 3, 7, 9 y 12, concentra los mayores niveles de afectación por alta demanda y menor frecuencia de trenes.

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