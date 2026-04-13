“Me asusté”: la enfermedad detrás de la renuncia de Jeaustin Campos

El entrenador de Real España había decidido dejar el cargo tras la derrota 3-2 ante Choloma, pero continuará en el puesto tras conversar con la directiva.

Jeaustin Campos seguirá en Real España | X: @rcdespana

La semana de Jeaustin Campos en Real España estuvo marcada por decisiones fuertes, cambios de postura y un contexto de tensión en el torneo Clausura de Honduras. El entrenador costarricense anunció su salida tras la derrota 3-2 ante Choloma, pero días después confirmó que continuará en el cargo, al menos hasta el cierre de la competencia.

El primer episodio se dio luego del partido de la jornada anterior, en el que el equipo aurinegro perdió en un duelo con incidencias que generaron reclamos. Tras el encuentro, el técnico comunicó su renuncia, en medio de cuestionamientos al arbitraje y al uso del sistema FVS.

Sin embargo, el escenario cambió el sábado, cuando el entrenador compareció ante los medios y explicó que su decisión inicial había sido tomada en un momento complejo. Luego de conversar con la dirigencia, optó por seguir al frente del equipo.

Las razones detrás de la decisión de Jeaustin Campos

Durante la conferencia, el técnico explicó los motivos que lo llevaron a presentar su renuncia y reveló que atravesó un problema de salud en los días posteriores al partido: “Estuvimos hablando bastante tiempo con el presidente, al final sus palabras me calaron. El otro día, cuando hablé de la dignidad, hablé también de la salud. Salí antes del juego porque tuve una crisis gastrointestinal que todavía estoy padeciendo; las náuseas no se han ido. Es un tema de salud. Yo valoré tomar esa decisión porque, para mí, lo más digno es la salud. No quiero ponerla en peligro ni arriesgarme en este tipo de situaciones. Al final, este es mi trabajo, pero tampoco vale la pena. Por eso, dentro de todo, es mi decisión y esas palabras del presidente me satisfacen mucho”.

Además, el entrenador hizo énfasis en el impacto que puede tener el entorno competitivo en el bienestar personal, señalando que vivió momentos de preocupación tras el partido: “Después del partido, se lo dije a un periodista de La Prensa que me entrevistó. Me preguntó si era definitivo, y yo dije: ‘¿Quién soy yo para cambiar esto? Tendrían que pasar muchas cosas’. Así mismo se lo expresé al presidente. Hablé con él, le puse mi renuncia y le dije que definitivamente tendría que pasar algo para que eso no sucediera. Es un tema más de salud. El jueves me asusté un poco, todavía estoy medio tocado. De hecho, tuve que salir antes del juego porque no me sentía bien. Es un tema que, innecesariamente, te puede hacer enfermar porque al final son solo cosas del fútbol. No pasa nada, pero ya cuando ocurren estas situaciones, sí”.

En su análisis, también planteó la necesidad de mejorar ciertos aspectos del entorno del fútbol hondureño, más allá de lo estrictamente deportivo: “Sin la tensión del día del juego, lo he pensado bien y quisiera abogar por una competencia justa, como lo he intentado hacer en donde he estado. Entre muchas otras cosas, el equipo se ha construido bastante bien, siempre ha estado peleando, jugando bien, ha evolucionado muchísimo. Yo sabía que tendría que pedir ese cambio porque no solo dentro del campo se debe jugar, sino también fuera de él. Esa fue una de las situaciones que me hizo valorar todo esto. Como lo dije el primer día, tienen que ocurrir cosas para que las cosas cambien, y están ocurriendo”.

Tras estos hechos, el entrenador fue sancionado con cuatro partidos de suspensión debido a sus declaraciones posteriores al encuentro. Esta medida impactará directamente en la planificación del equipo en las próximas jornadas.

El primer partido de sanción lo cumplirá en el compromiso ante Lobos UPNFM, correspondiente a la jornada 18. En ese contexto, el club deberá reorganizar su conducción técnica en el banquillo.

A pesar del episodio, Real España continúa en la pelea por el liderato del torneo, en un cierre de campeonato donde cada punto resulta determinante. La continuidad de Campos abre un nuevo capítulo en medio de un entorno que sigue bajo observación.

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