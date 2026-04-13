Larcamón mantiene el deseo de ganar la Liga MX y la Concachampions pese al mal momento de Cruz Azul

El estratega asegura que la mala racha de La Máquina no los distrae de su objetivo de ganar el doblete

Larcamón mantiene el deseo de ganar todo con Cruz Azul. | Imago7.

Cruz Azul afronta un momento determinante en la temporada con el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions ante LAFC. En la conferencia de prensa previa, Nicolás Larcamón y Gonzalo Piovi coincidieron en que el equipo vive días clave, con la exigencia de responder tanto en el torneo internacional como en el Clausura 2026 de la Liga MX.

El técnico argentino reconoció la presión que implica dirigir a un club como Cruz Azul, aunque dejó claro que el grupo está alineado con la ambición de competir por todo. “Siempre estamos encomendados a ir en búsqueda de los máximos objetivos, estamos alineados en eso”, declaró Larcamón, quien insistió en que el enfoque está puesto en lo deportivo y no en factores externos.

Larcamón también destacó que el equipo mantiene la confianza en lograr resultados importantes en esta recta final del semestre. “Lo que se nos viene por delante es espectacular. Anhelo el objetivo de campeonar, siento que sería un premio a un grupo de futbolistas… confío mucho que somos capaces de lograrlo”.

En cuanto a la doble competencia, el entrenador fue contundente al señalar que este es el momento de sostener el nivel en ambos torneos. “Si hay un momento en el semestre en el que queremos sostenernos en ambas competencias, es hoy”, afirmó, subrayando la ambición del equipo por seguir con vida en la Concachampions pese al resultado adverso en la ida.

Sobre la reciente racha sin victorias, Larcamón explicó que el equipo debe tomarla como una oportunidad de mejora. “Nos incomoda mucho, pero es una gran chance de evolucionar… para llegar a la fase final con consistencia”.

Por su parte, Gonzalo Piovi resaltó el convencimiento del vestidor de cara al duelo ante LAFC. “Sabemos que somos capaces de poder hacerlo y concretar esa eliminatoria con la remontada. La fe y el convencimiento es total”, finalmente, el zaguero también hizo énfasis en el desgaste que implica competir en dos torneos, aunque dejó claro que el plantel está preparado para responder. “Durante todo el semestre nos preparamos para esta doble competencia… hay compañeros que pueden suplir las ausencias”, señaló.

Larcamón espera a Ibáñez para la Liguilla

Nicolás Ibañez salió lesionado | Imago 7

Por otra parte, en lo referente a Nicolás Ibáñez, su entrenador, Nico Larcamón, aseguró que la lesión por la que tuvo que ser sustituido en el Clásico Joven ante América no es tan grave y, de hecho, espera su regreso para este mismo certamen, precisamente, en la fase de Liguilla.

“Estamos a la espera de que un estudio arroje más certeza, para saber cuál es el tipo de lesión a nivel muscular. Es tendinosa por lo que me dice área médica. Está descartado. Ahora habría que esperar a que se confirme la lesión y cuál sería el tiempo de recuperación. Confío que va a llegar para lo que es la Liguilla , quizás para los cuartos de final. Esperemos poder contar con él porque es un jugador sumamente importante”, dijo.

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