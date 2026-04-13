Bayern Munich vs Real Madrid en vivo: horario y dónde ver los cuartos de final de vuelta de la Champions League 2026

El conjunto alemán parte con ventaja ante un cuadro merengue que nunca se le tiene que dar por vencido

Bayern Munich vs Real Madrid, horario y dónde ver. | Claro Sports.

El duelo entre Bayern Munich y Real Madrid llega a su punto más alto tras un primer capítulo lleno de intensidad en el Santiago Bernabéu. El conjunto alemán logró imponerse 2-1 en la ida, en un partido donde el equipo español reaccionó en la recta final, pero no le alcanzó para evitar la desventaja de cara a la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2026.

Uno de los nombres que marcó ese primer enfrentamiento fue Luis Díaz, quien se convirtió en el tercer colombiano en anotarle al Real Madrid en la historia del torneo, uniéndose a figuras como James Rodríguez y Luis Fernando Muriel. Su actuación fue clave para que el Bayern tomara ventaja en una eliminatoria que sigue completamente abierta.

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El partido de vuelta se disputará el miércoles 15 de abril en punto de las 13:00 horas (tiempo del centro de México), en un compromiso que definirá a uno de los semifinalistas del torneo más importante a nivel de clubes. El Bayern llega con confianza tras golear 0-5 al St. Pauli en Bundesliga, donde además lidera la competencia, mientras que el Real Madrid arriba luego de empatar 1-1 ante el Girona en LaLiga, resultado que lo mantiene en la segunda posición (a nueve puntos del FC Barcelona).

Este encuentro podrá seguirse en México a través de la señal de FOX y su aplicación Fox ONE, mientras que Claro Sports llevará la cobertura completa con el minuto a minuto, con todos los detalles antes, durante y después del partido.

Horario y dónde ver Bayern Munich vs Real Madrid en los cuartos de final de vuelta de la Champions League 2026

El partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League entre Bayern Munich y Real Madrid se disputará el miércoles 15 de abril en punto de las 13:00 horas tiempo del centro de México (14:00 horas para Colombia).

Este encuentro decisivo de la fase de cuartos de final se podrá seguir a través de la transmisión de FOX y su aplicación móvil Fox ONE, mientras que en Claro Sports te llevaremos la cobertura más completa del juego en nuestro tradicional minuto a minuto.

Alineaciones probables del Bayern Munich vs Real Madrid para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2026

Estos serían los 22 futbolistas que formarían parte de las alineaciones titulares.

Bayern Munich: Manuel Neuer (P) (c); Josip Stanisic, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Konrad Laimer; Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich Luis Díaz, Serge Gnabry, Michael Olise y Harry Kane.

Real Madrid: Andriy Lunin (P); Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Thiago Pitarch; Arda Guler, Kylian Mbappé y Vinicius Jr.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Bayern Munich vs Real Madrid y cuánto paga?

Hasta el momento en que se publicó esta nota, los momios para el Bayern Munich vs Real Madrid son los siguientes: Los bávaros tienen uno negativo de -176, el empate tiene un momio de +400, mientras que el Real Madrid tiene uno de +355. Lo que significa que si apuestas $100.00 pesos, ganarías:

Bayern: $157.00

Empate: $500.00

Real Madrid: $455.00

Esto significa que el conjunto alemán es favorito para ganar el partido.

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