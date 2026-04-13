Lamine Yamal confía en la reacción del Barcelona ante el Atlético: “No hay que pensar que es un milagro remontar”

El extremo del Barcelona respalda la remontada en el Metropolitano tras el 2-0 en la ida y promete lucha total por el pase a semifinales

El FC Barcelona se juega la temporada europea este martes 14 de abril. A un día de visitar al Atlético de Madrid en la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2026, Lamine Yamal asumió el discurso del vestuario: confianza plena en la remontada pese al 2-0 adverso de la ida en el Camp Nou.

El contexto competitivo es exigente. El club llega como líder de LaLiga con 79 puntos tras golear al Espanyol, pero arrastra la desventaja construida por el Atlético con los goles de Julián Álvarez y Alexander Sorloth, en un partido condicionado por la expulsión de Pau Cubarsí. Además, el equipo de Diego Simeone mantiene un historial invicto en eliminatorias de Champions como local, un dato que eleva el grado de dificultad de la serie.

En conferencia previa, el extremo catalán sostuvo que el equipo debe replicar lo que ha hecho durante la temporada. “Tenemos que jugar como sabemos. Intensidad sin perder nuestro juego. No hay que pensar que es un milagro remontar. Es verdad que empezamos 2-0 pero hay que jugar como sabemos”.

El mensaje interno apunta a identidad y convicción, más que a épica. Yamal insistió en que el grupo tiene argumentos colectivos para competir en un escenario adverso. “Creo que somos un equipo joven, todos culés. Lo hemos demostrado. Tenemos que luchar por este escudo e intentar estar en semifinales”.

“Que el Cholo me haga algún favor y me ponga uno contra uno”

Yamal llega en un gran momento individual al partido, En 43 partidos está temporada, el atacante suma 40 colaboraciones de gol, incluyendo un tanto y dos asistencias en el derbi frente al Espanyol. “Me encuentro muy bien, con muchas ganas. Estoy motivado para eso. Espero poder marcar las diferencias… que el Cholo me haga algún favor y me ponga uno contra uno contra algún jugador”.

En lo individual, el atacante rechazó cargar con el peso absoluto del resultado, aunque no rechazó la responsabilidad en caso de que el partido lo exija. “No creo que todo pase por mí, pero si pasase eso no me importaría. Tenemos muchos jugadores que pueden remontar”.

También abordó el componente emocional de una noche límite, donde el margen de error es mínimo y el contexto será hostil en el Metropolitano. “Prometemos que si quedamos eliminados será luchando hasta el final. Dejaremos todo por este escudo. Será un partido de noventa minutos o más porque no está acabado”.

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