Posibles alineaciones de Nacional de Uruguay vs Tolima por la Copa Libertadores
El conjunto ‘Pijao’ buscarás su primer triunfo en el certamen continental ante el cuadro uruguayo.
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Deportes Tolima tendrá su segunda salida en la Copa Libertadores 2026.El conjunto que dirige David González visita este martes 14 de abril a Nacional de Uruguay y buscará mejorar su primer partido en este certamen continental, en donde no pudo ganarle a Universitario de Perú, ya que empataron sin goles en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué.
Posible alineación de Nacional de Uruguay para el juego por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026
Así formaría Nacional de Uruguay: Ignacio Suárez; Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Agustín Rogel, Tomás Viera, Lucas Rodríguez, Baltasar Barcia, Luciano Boggio, Nicolás Lodeiro, Gonzálo Carneiro, Maxi Gómez.
Posible alineación de Tolima para el juego por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026
Así formaría Tolima: Neto Volpi; Jherson Mosquera, Jan Angulo, Daniel Pedrozo, Junior Hernández; Sebastián Guzmán, Brayan Rovira; Juan Pablo Torres, Ever Valencia; Adrián Parra y Luis Sandoval.
Últimos partidos del Deportes Tolima
- 10.04.2026 | Deportivo Pasto 1-0 Tolima
- 07.04.2026 | Tolima 0-0 Universitario | Copa Libertadores.
- 04.04.2026 | Deportes Tolima 2-2 Santa Fe | Fecha 10 (pendiente).
- 31.03.2026 | Deportes Tolima 4-1 Águilas Doradas | Fecha 15.
- 28.03.2026 | Deportes Tolima 3-1 Jaguares de Córdoba | Fecha 14.
- 23.03.2026 | Boyacá Chicó 1-1 Deportes Tolima | Fecha 13.
¿Quiénes son los árbitros del juego?
- Árbitro central: Yael Falcón Pérez (Argentina).
- Asistente 1: Gabriel Chad (Argentina).
- Asistente 2: Juan Mamaní (Argentina).
- Cuarto árbitro: Sebastián Martínez (Argentina).
- VAR: Jorge Baliño (Argentina).
- AVAR: Lucas Novelli (Argentina).