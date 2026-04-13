Posibles alineaciones de Nacional de Uruguay vs Tolima por la Copa Libertadores

El conjunto ‘Pijao’ buscarás su primer triunfo en el certamen continental ante el cuadro uruguayo.

Posibles formaciones Nacional vs Tolima.

Deportes Tolima tendrá su segunda salida en la Copa Libertadores 2026.El conjunto que dirige David González visita este martes 14 de abril a Nacional de Uruguay y buscará mejorar su primer partido en este certamen continental, en donde no pudo ganarle a Universitario de Perú, ya que empataron sin goles en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué.

Posible alineación de Nacional de Uruguay para el juego por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Así formaría Nacional de Uruguay: Ignacio Suárez; Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Agustín Rogel, Tomás Viera, Lucas Rodríguez, Baltasar Barcia, Luciano Boggio, Nicolás Lodeiro, Gonzálo Carneiro, Maxi Gómez.

Posible alineación de Tolima para el juego por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Así formaría Tolima: Neto Volpi; Jherson Mosquera, Jan Angulo, Daniel Pedrozo, Junior Hernández; Sebastián Guzmán, Brayan Rovira; Juan Pablo Torres, Ever Valencia; Adrián Parra y Luis Sandoval.

Últimos partidos del Deportes Tolima

10.04.2026 | Deportivo Pasto 1-0 Tolima

07.04.2026 | Tolima 0-0 Universitario | Copa Libertadores.

04.04.2026 | Deportes Tolima 2-2 Santa Fe | Fecha 10 (pendiente).

31.03.2026 | Deportes Tolima 4-1 Águilas Doradas | Fecha 15.

28.03.2026 | Deportes Tolima 3-1 Jaguares de Córdoba | Fecha 14.

23.03.2026 | Boyacá Chicó 1-1 Deportes Tolima | Fecha 13.

¿Quiénes son los árbitros del juego?

Árbitro central: Yael Falcón Pérez (Argentina).

Yael Falcón Pérez (Argentina). Asistente 1: Gabriel Chad (Argentina).

Gabriel Chad (Argentina). Asistente 2: Juan Mamaní (Argentina).

Juan Mamaní (Argentina). Cuarto árbitro: Sebastián Martínez (Argentina).

Sebastián Martínez (Argentina). VAR: Jorge Baliño (Argentina).

Jorge Baliño (Argentina). AVAR: Lucas Novelli (Argentina).

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