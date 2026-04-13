La FIA podría cambiar el reglamento… pero no a corto plazo: “La Fórmula 1 no está en cuidados intensivos”

Nikolas Tombazis, jefe de monoplazas de la FIA, cree que podría ser peligroso hacer cambios radicales en el reglamento de la Fórmula 1 a corto plazo

La Fórmula 1 analiza cambios | Pool vía Reuters: Franck Robichon



Un sector de los pilotos de la Fórmula 1 insiste en que la Federación Internacional del Automóvil necesita hacer cambios en el nuevo reglamento que se implementó esta temporada. Aunque ya hay reuniones entre las partes involucradas para intentar llegar a un acuerdo antes del próximo 20 de abril, todo indica que la FIA, si bien está dispuesta a evaluar algunos ajustes técnicos, no contempla modificaciones en el corto plazo al considerar que cambios radicales en la normativa podrían representar un riesgo para los pilotos.

De acuerdo con Nikolas Tombazis, jefe de monoplazas de la FIA, la categoría no atraviesa una crisis estructural y, lejos de estar en “cuidados intensivos”, únicamente requiere ajustes específicos. Esta postura contrasta con la visión de algunos pilotos, entre ellos Max Verstappen, quienes han manifestado una mayor preocupación por el impacto del reglamento actual en el rendimiento y la seguridad dentro de la parrilla.

“No es que estemos hablando de una reescritura completa. Creemos que el paciente no está en cuidados intensivos; sólo necesita ‘comer unas manzanas’ al día, no someterse a una cirugía a corazón abierto. Hay problemas, tanto de conducción como de seguridad, que debemos abordar. No me gusta perder el tiempo diciendo ‘todo está bien, no tenemos que hacer nada’, porque claramente hay cosas que deben hacerse. Del mismo modo, no me gusta decir, en el otro extremo, que es un desastre total. Tenemos aficionados que están contentos… Tuvimos un accidente causado por aspectos específicos que debemos corregir, y tenemos pilotos que creen que algunas cosas se pueden mejorar”, declaró Nikolas Tombazis en una charla con Nextgen-Auto.com.

Dentro de los cambios más criticados en la máxima categoría del automovilismo se encuentra la gestión de la energía eléctrica. Los pilotos han tenido que enfrentar un escenario poco intuitivo: ir al límite no siempre garantiza mejores tiempos. La limitada capacidad de recuperación de energía en las frenadas impide que las baterías mantengan el nivel de potencia necesario en las rectas y provoca pérdidas de rendimiento en el monoplaza. Estas críticas aumentaron después del accidente en el Gran Premio de Japón de Oliver Bearman debido a que algunos de sus compañeros argumentaron que se debió justamente a este tema en la unidad de potencia.

“Cada accidente a alta velocidad siempre es un poco impactante. Decir que era previsible sería un error, pero las velocidades de aproximación se habían identificado como un riesgo. Se habló del tema, pero no era fácil actuar sin antes analizar ciertos parámetros. Cuando introducimos cambios con demasiada prisa, corremos el riesgo de empeorar las cosas o causar todo tipo de problemas, por eso necesitamos tiempo para analizar. Claramente, la seguridad es la prioridad número uno”, indicó el integrante de la FIA.

Nikolas Tombazis plantea que las posibles modificaciones se aplicarían en dos fases, con una segunda etapa de implementación más prolongada para permitir que los fabricantes realicen los ajustes necesarios en sus unidades. “Espero un amplio consenso , que los equipos nos apoyen y que no nos encontremos en una situación en la que tengamos que discutir demasiado”. Bajo esta lógica, el directivo considera que los primeros cambios podrían introducirse mediante ajustes de configuración antes del Gran Premio de Miami programado para el 3 de mayo.

“Estas reglas son lo que denominamos ‘reglas de gestión energética’; No requerirán cambios de hardware (los motores y sus piezas en sí), pero sí algunos ajustes de configuración y software (programas y ajustes de los mismos). Se trata de cambios que en principio se pueden implementar muy pronto y que son fundamentales para resolver los problemas de velocidad de aproximación o satisfacción del piloto”,

Los primeros reportes apuntan a que las conversaciones comenzaron el pasado 9 de abril y tendrán continuidad los días 15 y 16 del mismo mes, con la participación de la Federación Internacional del Automóvil, así como de los organizadores del campeonato, Liberty Media y Formula One Management. El objetivo de estas reuniones consiste en alcanzar una resolución definitiva antes del 20 de abril, fecha límite establecida para definir el rumbo de los posibles ajustes.

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