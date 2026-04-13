El Cartaginés de Amarini Villatoro, en suspenso por una posible sanción

El club está en alerta máxima tras los graves incidentes en el “Fello” Meza. ¿Sanción que puede cambiar el Clausura 2026?

Cartaginés cayó ante Herediano en la última jornada | @Cartagines

El Cartaginés atraviesa días de incertidumbre luego de los incidentes violentos ocurridos el viernes por la noche en la Vieja Metrópoli, tras la derrota 2-1 ante Herediano en el Estadio José Rafael “Fello” Meza. Más allá del golpe deportivo, el foco ahora está puesto en lo extrafutbolístico, ya que los fallos de seguridad alrededor del recinto han puesto al equipo brumoso en la mira de la Unafut y del Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol, en un momento clave del Clausura 2026.

Según lo establecido en el Reglamento Disciplinario del fútbol de Primera División, el club local es responsable de garantizar la seguridad dentro y fuera del estadio en un evento oficial. Bajo ese marco, Cartaginés podría enfrentar castigos importantes, aunque en Costa Rica los antecedentes muestran que muchas veces las sanciones terminan siendo más leves que lo que dictan los artículos del reglamento.

En principio, el ataque con piedras al bus de Herediano ya representa un hecho grave, pero el episodio que más preocupa a la dirigencia brumosa tiene que ver con lo ocurrido dentro del propio parqueo del estadio. El reporte sobre llantas apuñaladas en el vehículo de los árbitros eleva el nivel del caso, ya que se trata de un incidente que involucra directamente la protección de los oficiales del partido, un punto especialmente sensible para las autoridades disciplinarias.

En el escenario más severo, el Tribunal Disciplinario tiene la facultad de aplicar un veto al “Fello” Meza por uno o varios partidos, una sanción que impactaría de lleno en el equipo de Amarini Villatoro en la recta final del torneo. Sin embargo, el alcance de la resolución dependerá en gran parte de cómo haya sido redactado el informe arbitral por el central Adrián Chinchilla, además de los reportes de comisarios y delegados oficiales.

Además del posible castigo deportivo, Cartaginés también podría recibir sanciones económicas importantes. El reglamento contempla multas por fallas en los cordones de seguridad, agresiones de la afición y, en casos específicos, la obligación de cubrir los daños materiales ocasionados, incluyendo el parabrisas del transporte rojiamarillo o las afectaciones sufridas por los árbitros. En un contexto estricto, esto podría representar un golpe fuerte para el club, aunque todavía queda abierta la posibilidad de que la resolución final se limite a una sanción económica moderada sin consecuencias mayores para el cierre del Clausura 2026.

Te puede interesar –